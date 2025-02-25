الثلاثاء 25 فبراير 2025
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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرًا عن الخدمة في إيبارشية البحيرة

إيبارشية البحيرة
إيبارشية البحيرة

 استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مجمع كهنة إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بحضور نيافة الأنبا باخوميوس، مطران الإيبارشية.

 

كلمة روحية

 بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، حيث ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كلمة روحية مستندة إلى ثلاث آيات من الأصحاح السادس من إنجيل القديس متى، تناولت المبادئ الروحية التي يجب أن ترشد حياة المؤمنين خلال فترة الصوم المقدس.

 

وخلال الاجتماع، استعرض قداسة البابا تواضروس الثاني تقريرًا حول أوضاع الخدمة في الإيبارشية، وتابع مع الآباء الكهنة أبرز الموضوعات المتعلقة بالخدمة. كما أجاب عن أسئلتهم وناقش معهم التحديات التي تواجه العمل الرعوي.

واختتم اللقاء مع قداسة البابا تواضروس الثاني بالصلاة وتناول وجبة الأغابي في أجواء من المحبة الأخوية، مع التقاط الصور التذكارية تخليدًا لهذه المناسبة.

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