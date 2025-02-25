نائب وزير الآثار تشارك في إطلاق تطبيقات الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية

شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في المؤتمر الذي نظمته وزارة البيئة، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي، الخاص بإطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد ومتابعة الكائنات البحرية.

إطلاق البوابة الإلكترونية لمنظومة تصاريح ممارسة الأنشطة وزيارة المحميات الطبيعية

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال هذا المؤتمر، عن إطلاق البوابة الإلكترونية لمنظومة تصاريح ممارسة الأنشطة وزيارة المحميات الطبيعية بمصر والتطبيق الهاتفي المصمم لرصد ومتابعة الكائنات البحرية.

وتعد هذه التطبيقات نِتاج للتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، في إطار مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

وثمنت يمني البحار التعاون القائم بين وزارتي السياحة والآثار، والبيئة، مشيدة بالمجهود الرائع الذي تم بذله خلال الفترة الماضية والذي أثمر عنه هذه التطبيقات.

البوابة الإلكترونية لمنظومة تصاريح ممارسة الأنشطة

كما أكدت على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة السياحة والآثار بملف الاستدامة بمفهومها الشامل ومن ضمنها البعد الخاص بالحفاظ على البيئة مؤكدة أن مفاهيم الاستدامة هي الركيزة التي تستند إليها استراتيجية الوزارة، وذلك انطلاقًا من مسئوليتها تجاه الحفاظ على موارد وثروات البلاد للأجيال القادمة بما يضمن استدامة النشاط السياحي.

كما ثمّنت دور البوابة الإلكترونية لمنظومة تصاريح ممارسة الأنشطة وزيارة المحميات الطبيعية بمصر بما تمثله من منظومة محكمة لإدارة المحميات الطبيعية من خلال تحديد عدد زائري المحمية خلال اليوم، بما يعزز جهود الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ويحقق أفضل استمتاع للسائح خلال الزيارة.

وأشارت أيضًا إلى أهمية التحول الرقمي لاتصاله بتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الفائدة المترتبة على تنفيذ هذه البوابة الإلكترونية وكذلك التطبيق الهاتفي تتماشى مع مفهوم السياحة المسئولة حيث أن السائح ومستخدمي المحميات الطبيعية عليهم مسئولية في الحفاظ على البيئة وهذه التطبيقات تجعل هناك شراكة بين الجهات المسئولة في الدولة وزائري ومستخدمي هذه المحميات الطبيعية.

وأوضحت أن فكرة الابتكار بوجه عام تتوافق مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، كما تتماشى مع الهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات من أجل تحقيق الأهداف.

واختتمت نائب الوزير كلمتها بالتأكيد على حرص وزارة السياحة والآثار على استكمال العمل المشترك مع وزارة البيئة، مؤكدة على الطفرة التي تشهدها علاقات التعاون بين الوزارتين، ومعربة عن تطلعها لمزيد من هذا التعاون.

كما وجهت الشكر لكل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية على الجهود المبذولة متمنية للجميع التوفيق في مساعيهم.



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