توصيات المؤتمر البيئي الأول لكلية السياحة والفنادق بجامعة القناة (صور)

شهدت كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، إقامة فعاليات مؤتمرها البيئي الأول "السياحة المستدامة والتحديات البيئية: نحو حلول مبتكرة لمستقبل أخضر".

أبرز الحضور خلال فعاليات المؤتمر

أقيمت فعاليات المؤتمر بقاعة المناقشات بكلية السياحة والفنادق بجامعة القناة بحضور مكثف من الخبراء والمتخصصين في مجالات السياحة والبيئة، وذلك تحت إشراف الدكتورة نيفين جلال، عميد الكلية، والدكتورة سمر محمد مصلح، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

أهمية تعزيز السياحة البيئية

أكد المؤتمر الذى اقيم بجامعة القناة أهمية تعزيز السياحة البيئية كأداة فعالة للحفاظ على البيئة المحلية، والتوعية بدور السياحة البيئية في حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستخدام المستدام لها، بالإضافة إلى تعظيم مساهمة المؤسسات الفندقية في التنمية المستدامة من خلال مناقشة الممارسات الفندقية الصديقة للبيئة ودعم الاقتصاد الأخضر.

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

حماية التراث الثقافي

كما تناول المؤتمر حماية التراث الثقافي ودوره في التنمية البيئية، مع التركيز على أهمية السياحة الثقافية والتراثية في الحفاظ على الهوية البيئية، وتعزيز الإدارة البيئية في قطاع السياحة من خلال تسليط الضوء على معايير الإدارة البيئية وشهادات الاعتماد التي تساهم في تحسين الأداء المستدام للقطاع، إلى جانب البحث عن حلول مبتكرة للتحديات البيئية عبر تبادل الأفكار حول الحلول التقنية والابتكارات الداعمة للاستدامة البيئية في السياحة.

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

مشاركة نخبة من خبراء السياحة

شهدت الجلسات العلمية مشاركة نخبة من الخبراء، حيث قدم الدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، محاضرة تناولت دور السياحة الثقافية والتراثية في الحفاظ على البيئة، والعلاقة بين حماية المواقع الأثرية والتنمية المستدامة، مع استعراض آليات إشراك الدولة للمجتمعات المحلية في مبادرات الحفاظ على التراث والبيئة.

أبرز محاور المؤتمر

كما ناقش الدكتور ياسر علي حسن جنيد، أستاذ البيئة البحرية ونائب مدير فرع خليجي السويس والعقبة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، استراتيجيات دمج السياحة البيئية في الوجهات السياحية المحلية، وأثر السياحة المجتمعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مع استعراض دور المؤسسات الفندقية في تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة داخل الفنادق والمنتجعات.

مناقشة محور السياحة البيئية كوسيلة للحفاظ على البيئة المحلية

قدمت الدكتورة رشا حسن رأفت، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، عرضًا تناول تجربة محافظة الشرقية في تنمية السياحة البيئية للحفاظ على البيئة المحلية، مستعرضةً نماذج لإعادة تدوير المواد مثل صناعة الفخار والبردي والسجاد اليدوي، بما يعزز مفاهيم الاستدامة في القطاع السياحي.

أبرز توصيات المؤتمر

خرج المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة، من بينها ضرورة تطوير مشروعات سياحية مستدامة وفق المعايير البيئية، والترويج للمحميات والمناطق البيئية كوجهات سياحية، وتحفيز الاستثمار في السياحة المستدامة من خلال تقديم حوافز مناسبة.

أهمية تشجيع استخدام الطاقة المتجددة

كما أكد المشاركون على أهمية تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الموارد داخل المنشآت السياحية والفندقية، وتطبيق معايير السياحة الخضراء وإدارة المخلفات بطرق مستدامة، مع نشر الوعي البيئي بين العاملين في القطاع السياحي.

شملت التوصيات أيضًا إدراج مفاهيم الاستدامة في مناهج كليات السياحة والفنادق، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية حول الممارسات البيئية، إلى جانب دعم البحث العلمي والدراسات الميدانية في السياحة البيئية.

كما دعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الأكاديميين والحكومة والقطاع الخاص لدعم السياحة المستدامة، مع إشراك المجتمع المحلي في المبادرات البيئية، وتفعيل دور الإعلام في نشر ثقافة السياحة البيئية.

مواكبة التطورات التكنولوجية



شدد المؤتمر على ضرورة دعم الابتكار في الحلول الذكية للسياحة المستدامة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البيئية، واستخدام التقنيات الحديثة للترويج والتوعية بالسياحة البيئية، بهدف الوصول إلى نموذج سياحي أكثر استدامة يحافظ على الموارد الطبيعية ويدعم التنمية البيئية.

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