الثلاثاء 25 فبراير 2025
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أخبار مصر

مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية ونائبه يلتقيان أعضاء بعثة الأزهر لدول العالم

مساعد وزير الخارجية
مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية يلتقى وعاظ الأزهر

استقبل  الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية  السفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والوزير المفوض أحمد الشندويلي نائب مساعد وزير الخارجية، أثناء المشاركة في الندوة التدريبية للمرشحين للابتعاث الخارجي للعام الحالي.

سياقات العمل بالسفارات والقنصليات المصرية في الخارج

تتناول المحاضرات بيان الدبلوماسية الثقافية وأهميتها لمبعوثي الأزهر الشريف في مختلف دول العالم، مع توضيح هياكل وسياقات العمل بالسفارات والقنصليات المصرية في الخارج، والتي يحتاج مبعوثي الأزهر إلى التعامل معها؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتكثيف التوعية الدبلوماسية والثقافية لمبعوثي الأزهر الشريف.

وأوضح الأمين العام أن مبعوثي الأزهر يقومون بأدوار مهمة سواء على المستوى التعليمي أم الدعوي، ونقل رسالة الأزهر ومنهجه القائم على الوسطية والاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، إضافة إلى القدرة على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

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الأزهر الشريف البحوث الإسلامية الدبلوماسية الثقافية الدكتور محمد الجندي مبعوثي الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية مساعد وزير الخارجية

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