الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البحوث الإسلامية يطلق حملة "حلالًا طيبًا" لمواجهة خطر المراهنات الإلكترونية

مجمع البحوث الإسلامية،
مجمع البحوث الإسلامية، فيتو
ads

أطلق مجمع  البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حملة توعوية مباشرة وإلكترونية بعنوان "حلالًا طيبًا" للتوعية بخطر المراهنات الإلكترونية وأهمية تحري الحلال والبعد عن الحرام؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بمشاكل المجتمع والعمل على مواجهتها.

حملة "حلالًا طيبًا" للتوعية بخطر المراهنات الإلكترونية

وقال الأمين العام د. محمد الجندي إن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من واجبنا الشرعي والدعوي في توعية المجتمع وحمايته من المخاطر التي تهدد القيم والأخلاق؛ مضيفًا أن الحملة تستهدف التوعية بمخاطر المراهنات والقمار الإلكتروني، وبيان أثرهما السلبي على الأفراد والمجتمعات.

وأضاف الجندي أن الحملة تعمل على نشر الوعي الديني الصحيح حول خطورة هذه الظواهر المستحدثة، والتحذير من عواقبها الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على بناء الوطن وأمنه واستقراره، موضحًا أن الحملة تركز على تعزيز ثقافة تحري الحلال في الكسب والرزق، إيمانًا بأن المال الحلال سبب للبركة والسعادة، بينما المال الحرام سبيل إلى الفساد والضياع.

التحذير من المراهنات الإلكترونية

ومن جانبه قال د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع: إن أهداف الحملة تتمثل في التحذير من المراهنات الإلكترونية، من خلال بيان خطورتها شرعًا وتأثيرها السلبي على المجتمع والأسرة، والتوعية بحرمة القمار الإلكتروني: من خلال توضيح الأدلة الشرعية على تحريمه واعتباره أكلًا للمال بالباطل، وتعزيز ثقافة الكسب الحلال، من خلال التأكيد على أهمية تحري مصادر الدخل المشروعة والابتعاد عن الشبهات. 

وأضاف أن الحملة تعمل على توضيح البدائل المشروعة، وتقديم نماذج عملية للكسب المشروع، وتشجيع الشباب على العمل والإنتاج، وتحذير من العواقب الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تسليط الضوء على المشاكل المترتبة على القمار والمراهنات؛ مثل الديون والتفكك الأسري.

وتابع الهواري أن الحملة يتم تنفيذها من خلال محاضرات ولقاءات ميدانية في المساجد ومراكز الشباب والجامعات وأماكن تجمعات الشباب، ونشر مواد مرئية ومسموعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح مخاطر القمار الإلكتروني، ولقاءات تفاعلية مع الشباب في الجامعات والنوادي الثقافية، موضحًا أن شعار الحملة: "كسب الحلال بركة، والميسر هلاك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف البحوث الإسلامية المراهنات الالكترونية شيخ الأزهر شيخ الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية

مواد متعلقة

قبل حلول رمضان، البحوث الإسلامية يطلق حملة «ولا تسرفوا» في جميع المحافظات

«البحوث الإسلامية» يعلن موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف

«البحوث الإسلامية» يعلن موعد الدورة التدريبية للمرشحين للابتعاث الخارجي

أمين البحوث الإسلامية من الدنمارك: القضية الفلسطينية عادلة ومحاولة تهجير أهلها جريمة
ads

الأكثر قراءة

صورت الفيديو أثناء الجريمة، القبض على شاب تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة

رابطة الأندية تحذف الفيديو الساخر من الأهلي وتحول المسؤول للتحقيق الفوري

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

إهانة الرئيس البولندي أندريه دودا على باب ترامب (فيديو)

وسيم يوسف: أتكفل بعلاج اللاعب شيكا وإيداع ربع مليون جنيه في حسابه غدا

ورقة ضغط ضد مصر، وزير الري يكشف مفاجأة بشأن سد النهضة

اعترف بصحة التسريب الصوتي، ننفرد بنشر أقوال الحكم محمد عادل في دعواه ضد إبراهيم فايق

شبورة ورياح، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

منوعات

المزيد

مساعد سابق يكشف تفاصيل جديدة عن خلاف الأميرين ويليام وهاري

مرض مجهول يضرب بلدة بسانكوسو غربي الكونغو الديمقراطية

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل علي ذنب لو خالفت طلب زوجي بالذهاب لأمه؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية