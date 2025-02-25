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محافظ الدقهلية يشهد تسلم 4 أطنان لحوم من صكوك الإطعام للأولى بالرعاية (صور)

استسلام صكوك الطعام
استسلام صكوك الطعام بالدقهلية، فيتو

 شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تسلم كمية قدرها 4 أطنان لحوم دفعة جديدة من صكوك "الإطعام " من وزارة الأوقاف، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الدقهلية.

91 طن لحوم إجمالي صكوك الاطعام للأسر الأولى بالرعاية

 ووصل إجمالي كميات اللحوم من صكوك الاطعام للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة من مستحقي تكافل وكرامة إلى 91 طن لحوم مقدمة تحت رعاية وزير الأوقاف ويتم توزيعها تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وذلك بحضور محمد عز الدين عمر وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة. 

 

إيصال لحوم صكوك الإطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم

 وأكد  "مرزوق" على أنه سيتم إيصال لحوم صكوك الإطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لضمان وصولها إليهم.

وثمن المحافظ جهود وزارتي الأوقاف والتضامن الإجتماعي من خلال توزيع لحوم صكوك الاطعام وسلة المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية 


جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتقديم كافة أوجه الدعم لـ الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

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