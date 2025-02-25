مشاهد من ضريح الرئيس الراحل حسني مبارك في الذكرى الخامسة لوفاته (فيديو وصور)

ذكرى وفاة حسنى مبارك، زار محبى الرئيس الراحل حسنى مبارك ضريحه فى الذكرى الخامسة لوفاته لإحياء ذكراه.

ورفع محبيه صوره داخل ضريحه إحياءً لذكراه فيما تم قراءة القرآن الكريم داخل ضريح الرئيس الأسبق.

ذكرى وفاة حسنى مبارك

وتمر اليوم الثلاثاء 25 فبراير عام 2020، ذكرى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد نحو عقد حافل بالصعوبات منذ تنحيه عن الحكم في عام 2011 وما ترتب على ذلك من مشكلات ووقوف خلف القضبان.



حياة ونشأة حسني مبارك



ولد محمد حسني مبارك وشهرته حسني مبارك في 4 مايو عام 1928 بقرية كفر المصيلحة في محافظة المنوفية، ودخل الكلية الجوية وترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا لها في أبريل 1972.



تولى حسني مبارك رئاسة القوات الجوية للجيش المصري أثناء حرب أكتوبر 1973، وعرفانا بدوره اختاره الرئيس الراحل عام 1975 نائبا له، وبعد 6 سنوات اغتيل الرئيس السادات بشكل مفاجئ على يد متطرفين إسلاميين عام 1981، لينهض حسني مبارك من تحت كومة الكراسي، بعد أن رأى شبح الموت بجوار السادات، ليجلس على سدة الحكم طيلة 30 عامًا في رئاسة أكبر دولة بالعالم العربي.

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