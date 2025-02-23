الأحد 23 فبراير 2025
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سياسة

فتح ضريح مبارك الثلاثاء المقبل لاستقبال الزائرين في الذكرى الخامسة لوفاته

محمد حسني مبارك،
محمد حسني مبارك، فيتو

قررت أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فتح ضريحه بعد غد الثلاثاء لاستقبال الزائرين، في الذكرى الخامسة لوفاته والتي تحل فى 25 فبراير من كل عام.

وقال حسن الغندور أحد مؤسسي حملة أبناء مبارك، إن عددًا من أسرة مبارك ومحبيه سيذهبون إلى المقبرة ليكونوا في استقبال الزائرين، مشيرًا إلى أن مبارك أحد قادة حرب أكتوبر الكبار بقيادته لسلاح الجو خلال حرب السادس من أكتوبر.

ومنذ رحيله في فبراير 2020 يحرص أبناء الرئيس الراحل وزوجته على فتح مقبرته مرتين في العام إحداهما في ذكرى نصر أكتوبر والثانية في ذكرى وفاته.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الخامس والعشرين من فبراير عام 2020، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وحسنى مبارك من مواليد كفر المصيلحة في محافظة المنوفية وحسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من أكتوبر عام 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، حتى فبراير 2011 بعد تنحيه عن الحكم بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

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محمد حسني مبارك حملة أبناء مبارك محافظة المنوفية القوات المسلحة

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