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محافظات

الفيوم تنظم معرضا لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية بنادي هليوبوليس

جانب من المعروضات،
جانب من المعروضات، فيتو

نظمت محافظة الفيوم، معرضًا للحرف اليدوية والتراثية، بنادي هليوبوليس فرع مدينة الشروق، في إطار خطة المحافظة للترويج السياحي، وتنظيم سلسلة من معارض الحرف اليدوية والصناعات التراثية التي تشتهر بها محافظة الفيوم، بعدد من الأندية الكبرى.

محتويات معرض المنتجات الخرفية والتراثيه الذي نظمته الفيوم بنادي هليوبوليس

ضم المعرض الذي نظمته هيئة تنشيط السياحة،  تشكيلة كبيرة من الأعمال اليدوية التي تشتهر بها محافظة الفيوم مثل السجاد، والخوص، والخزف، ومنتجات النخيل، والفخار التقليدي، وعدد من المشغولات اليدوية والتراثية، ويأتي المعرض استمرارًا لسلسلة المعارض التي أطلقتها المحافظة بالعديد من الأندية الكبرى بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، للتعريف بمقومات المحافظة السياحية والأثرية، وتعزيز حركة السياحة الداخلية للمحافظة.

 

الهدف من إقامة معارض تراث الفيوم

خلال المعرض، تعرف الزائرون على أهم الحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظة الفيوم، وأشهر القرى المنتجة، ودور الحرف فى إحياء التراث الثقافي للمحافظة، والترويج السياحي، واستثمار رأس المال البشري، من خلال توفير فرص عمل للسكان المحليين من مختلف المراحل العمرية، كما تم توزيع مطويات عن أهم المعالم والأنشطة السياحية التي تشتهر بها المحافظة، وعرض أفلام ترويجية عن الفيوم، كما تم التنسيق مع مسئولي الرحلات بنادى هليوبوليس لتنظيم رحلات سياحية داخلية لمحافظة الفيوم للتعرف على ما تزخر به المحافظة من مقومات سياحية وأثرية.

الفيوم قبلة للسياحة الداخلية والعالمية

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المحافظة تتميز بتنوع بيئاتها، وتزخر بالعديد من المناطق السياحية والأثرية الفريدة التي تجعل منها قِبلة للسائحين من مصر ومختلف دول العالم، كما تشتهر المحافظة بالعديد من الصناعات والحرف اليدوية المتوارثة بها عبر الأجيال. 

 

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واضاف محافظ الفيوم أن تنظيم معارض الحرف اليدوية والصناعات التراثية بالأندية الكبرى، يهدف إلى تنشيط حركة السياحة للمحافظة، وفتح مجال لتسويق منتجاتها من الحرف اليدوية، بالتزامن مع مبادرة "الفيوم مش بعيدة" التي تم إطلاقها مؤخرًا لتسليط الضوء على ما تزخر به المحافظة من مقومات كبيرة وجذب العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة.

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