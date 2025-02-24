لجنة الشباب والرياضة تتابع تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية بالأقصر (صور)

استقبل صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، اللجنة الوزارية الفنية المشرفة علي المشروع القومي للموهبة الحركية بوزارة الشباب والرياضة، والذي يتم تنفيذه علي ملاعب نادي المدينة المنورة بالأقصر.

المشروع القومي للموهبة الحركية



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامه لبرامج الموهبة الرياضية، والدكتور وسام سيد أحمد المدير الفني لرياضة ألعاب القوي والدكتور أحمد صادق مدير إدارة البطل الأوليمبي، والدكتور عبد الحليم السيد بالإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية.



وتضمنت المتابعة إجراء اختبارات وقياسات تتبعية للوقوف على مستوى الأطفال ومدى التقدم وتنفيذ البرنامج الزمني والفني للمشروع، بالإضافة إلى متابعة السجلات الإدارية والمالية وملاعب وصالات تنفيذ المشروع، وإجراء اختبارات قياس للطول والوزن وقياس للسرعة والرشاقة والمرونة والتوازن والتوافق والقوة العضلية.



المشروع القومي للموهبة الحركية يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع من وزير الشباب والرياضة باعتبار المشروع نواه للانتقاء المبكر لإعداد بطل اوليمبى فى الالعاب الرياضية المختلفة.



تركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيمًا للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

ينفذ المشروع بمحافظة الأقصر تحت إشراف الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة وكابتن إبراهيم بسطاوي مدير المشروع، وذلك فى اطار الاهتمام بأطفالنا واعتبارهم نواة شباب المستقبل، وتحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر.

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