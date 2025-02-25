اليوم، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالأقصر لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر انقطاع المياه بمناطق الزينية بحري، الزينية قبلي، الصعايدة، وضعف المياه في منطقة العشي، اليوم الثلاثاء 25 فبراير.

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه وضعفها بتلك المناطق يبدأ الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم وذلك لأعمال تطهير وتعقيم خزان مياه محطة الصعايدة المدمجة.

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدببر احتياجاتهم من المياه لتفادى العجز بتلك الفترة والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 في حال وجود طارئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.