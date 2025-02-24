تعليم الأقصر تتابع ورشة عمل التقييم النهائي لـ التعليم التجاري

أجرى الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر جولة تفقدية لمتابعة ورشة عمل التقييم النهائي لمعلمي التعليم التجاري التابع للتعليم الفني، بحضور مدير عام التعليم الفني عبد الرحمن أحمد حسين.

ورشة عمل التقييم النهائي لمعلمي التعليم التجاري في الأقصر



وأوضح وكيل تعليم الأقصر أن ورشة العمل تضمنت تدريب المقيمين على آليات ومعايير تنفيذ تقييم نهائي لطلاب الصف الثالث بالدبلومات الفنية، مشيرًا إلى أن ذلك التقييم يأتي في إطار تطبيق منظومة الجدارات الحديث المطبق منذ عام 2019 حيث يتم التقييم من قبل 2 خبراء من التربية والتعليم وفقًا للتخصص ( صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) إلى جانب مقيم من خبراء سوق العمل.

وأوضح أنه يتم تقييم بعض من المهارات العلمية والعملية للطلاب، يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مؤكدًا على أن التعليم الفني يلقى اهتمامًا بالغًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعد هذه الفترة حقبة ذهبية للتعليم الفني، إذ صارت الشهادة تمنح للطالب وفق مهاراته العملية، وإجادته لتنفيذ ما تعلمه بالفعل، وهذا ما يعرف بمنظومة الجدارات.



يذكر أنه استهدفت الورشة 36 من معلمي التعليم التجاري، وتقام بمدرسة الأقصر التجارية بنات، وينفذ التدريب وفق توجيهات الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني بالوزارة، تحت إشراف مدير التعليم التجاري بالمديرية إبراهيم النادي.

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