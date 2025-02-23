الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن رفع الجاهزية العملياتية في غلاف غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، رفع الجاهزية العملياتية في غلاف غزة.

 

إعادة الأسرى وتدمير قدرات حماس

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن بلاده تقاتل من أجل ضمان مستقبلها أمام وحوش نهضت لإبادتها، وذلك وفق تعبيره.

وأدعي نتنياهو: "نخوض حربا ضارية على سبع جبهات ضد من يسعون إلى إبادتنا.. ومتمسكون بأهداف الحرب وهي إعادة الأسري وتدمير قدرات حماس وإزالة التهديدات ضد مواطنينا".

وتابع: "أعدنا 192 مختطفا حتى الآن منذ بداية الحرب، ولن نتخلى عن واجب استعادة جميع مختطفينا بكل الوسائل"، موجها الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار تزويد الاحتلال بأسلحة جديدة ونوعية سيكون لها أثر كبير في القتال، وذلك علي حد قوله.

 

حماس لن تحكم غزة وجيش الاحتلال سيواصل القتال في الضفة

وأضاف نتنياهو: "تمكنا من تفكيك منظومات إرهابية بنيت حولنا بدعم إيراني على مدى عشرات السنين.. وجاهزون في أي لحظة للعودة إلى أعلى مستويات القتال ضد أعدائنا".

وأستكمل نتنياهو: "الشروط التي وضعناها منذ البداية لإنهاء الحرب واضحة وأهمها أن حماس لن تحكم غزة من جديد.. وقواتنا ستبقى تقاتل في الضفة الغربية ولأول مرة منذ عشرات السنين أدخلنا دبابات إلى الضفة".

 

نتنياهو يتحدث عن لبنان وسوريا وإيران

وأختتم رئيس وزراء الاحتلال: "قواتنا ستبقى في مواقع لبنانية مشرفة على عدد من مناطقنا.. ولن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب ‎سوريا ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

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