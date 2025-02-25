زيادة الاستثمارات في مصر أبرزها، تعرف على تطور العلاقات المصرية الألمانية في عهد السيسي

هنأ الرئيس السيسي "فريدريش ميرز" وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي قائلا: اتقدم بخالص التهنئة لـ"فريدريش ميرز" وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية، وأتمنى له التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الألماني، وسوف نعمل سويا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا لما فيه مصلحة شعبينا، وكذا للتنسيق المشترك من اجل احلال السلام والاستقرار الإقليميين في هذا التوقيت الدقيق.

وترصد فيتو تطور العلاقات المصرية الألمانية في عهد السيسي:

- العلاقات المصرية الألمانية شهدت زخما كبيرا خلال السنوات الماضية وذلك يرجع للزيارات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

- وجود إرادة سياسية وعلاقات وثيقة بين قيادتى البلدين وهو ما أدى لحدوث طفرة هائلة فى العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والعلمية والسياحية.

- اختيار مصر ضيف الشرف للملتقى الاقتصادى العربى الألمانى فى دورته الأخيرة.

اللقاء الأول بين الرئيس السيسى والمستشار الألمانية آنجيلا ميركل

- اللقاء الأول بين الرئيس السيسى والمستشار الألمانية السابقة آنجيلا ميركل فى مايو 2015 ببرلين أسهم فى تحقيق تفاهم وتقارب فى الرؤى وتصحيح الفهم المغلوط لدى الجانب الألمانى إزاء حقيقة الوضع فى مصر.

- منذ ذلك الحين شهدت العلاقات السياسية بين مصر وألمانيا تطورا غير مسبوق وحدث تحول خلال السنوات التالية تحديدا عامى 2016 و2017 وتفهم الجانب الألمانى بشكل كامل أن 30 يونيو هى ثورة شعبية تمثل إرادة شعب رفض أن يعيش تحت حكم ثيوقراطى حاول تغيير الهوية المصرية بما فتح صفحة جديدة فى العلاقات الثنائية ووضع حجر الأساس لعلاقات قوية وشراكة حقيقية بين الدولتين الكبيرتين فى مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والعلمية تقوم على الندية والمصالح المتبادلة ومجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

- تكرار القمم الثنائية بشكل مكثف في جميع المحافل العالمية والزيارات الثنائية خلال الأعوام الثلاثة التالية وجهود الترويج السياسي والاقتصادي والسياحي المتواصلة للسفارة المصرية ببرلين.

- هناك إدراكا ألمانيا كاملا بثقل مصر إقليميا وأفريقيا ودوليا فألمانيا تنظر لمصر كركيزة وقاعدة أساسية للاستقرار فى منطقة مضطربة فى الشرق الأوسط، ودورها الريادى فى القارة الأفريقية فضلًا عن وجود مصر فى الخط الأمامى فى الحرب العالمية ضد الإرهاب ودور مصر الفعال في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

الرئيس السيسي يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

- الجانب الألمانى أصبح مقتنعا بأن أمن واستقرار ألمانيا وأوروبا بشكل عام يرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار مصر، كما يثمن الجانب الألمانى عاليًا دور مصر باعتبارها بوابة القارة الأفريقية ورئاستها الحكيمة للاتحاد الأفريقي.

- كانت مشاركة الرئيس السيسي فى مؤتمر ميونخ للأمن وهى الزيارة التى عكست المستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية حيث كانت هذه أول مشاركة لرئيس مصرى فى هذا المؤتمر الذى يعد أهم محفل عالمي لقضايا الأمن وقام الرئيس السيسى بإلقاء الكلمة الرئيسية فى الجلسة الرسمية الأولى للمؤتمر فى أول سابقة لزعيم غير غربى يقوم بذلك.

- التوقيع على البروتوكول الإضافي لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر لأول مرة فى تاريخ العلاقات بين البلدين ليكون هذا البروتوكول مرفقًا لاتفاقية التعاون الثقافى بين البلدين لعام 1959 الأمر الذى أزال أحد العقبات أمام مزيد من تطوير وتفعيل العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات.

العلاقات الاقتصادية المصرية - الألمانية

- العلاقات الاقتصادية المصرية - الألمانية أصبحت قائمة على الشراكة الحقيقية وتستند على المصالح المشتركة ومبدأ تحقيق المكاسب للطرفين

- هناك تعاونا وثيقا مع ألمانيا فى مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب وبناء القدرات فضلا عن تعظيم الاستثمارات الألمانية فى مصر.

- ألمانيا تستفيد من مصر بصفتها بوابة النفاذ إلى الدول الأفريقية فخلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى دخلت أول اتفاقيه قارية للتجارة الحرة فى أفريقيا حيز النفاذ وهو ما يعد أمرا مهما للغاية للشركات الألمانية خاصة مع الموقع الاستراتيجى لقناة السويس وتطويرها وتوسعتها وإنشاء منطقة اقتصادية على طول القناة ما يؤكد وضعية مصر كبوابة طبيعية للدخول إلى السوق الأفريقي حيث يمكن للشركات الألمانية أن تتخذ مصر كقاعدة لوجستية للتصنيع والتخزين والتوزيع إلى باقى الدول الأفريقية وبما يتيح الاستفادة من الإعفاءات التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

- تم تحقيق طفرة غير مسبوقة فى العلاقات التجارية بين البلدين وأيضًا فيما يتعلق بالاستثمارات فإجمالى حجم التبادل التجاري ارتفع خلال السنوات الأخيرة وأيضا فيما يتعلق بزيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر.

الشركات الألمانية الكبرى

- زيادة تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية في مصر جنبا إلى جنب الشركات الألمانية الكبرى، كما تم تحقيق إنجاز ملموس يتمثل فى استئناف شركة مرسيدس لنشاطها فى مصر بعد توقف دام عدة سنوات لإنتاج سيارات الركوب في مصر فضلا عن بدء تدشين تعاون مع الشركة في مجالات التنقل الذكية والكهربائية وإنشاء مركز هندسي عالمي للشركة في مصر.

- قرار شركة بوش للأجهزة المنزلية إقامة مصنع لأول مرة فى أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج الأجهزة المنزلية وذلك بمدينة العاشر من رمضان.

- توثيق التعاون فى مجال التعليم الفني بما فى ذلك التوسع فى تطبيق نظام التعليم المزدوج فى مصر بالتعاون مع الشركات الألمانية والمصرية فضلا عن تمويل الجانب الألمانى لإنشاء هيئة لجودة التعليم وأكاديمية لتدريب المعلمين والتوسع فى عدد المدارس الألمانية فى مصر بمجال التعليم الاساسي نتيجة الإقبال المتزايد عليه وجودة العملية التعليمية في ألمانيا.

-الاتفاق على إنشاء أول جامعة ألمانية للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة لتمثل إضافة للتعليم الجامعى فى مصر وتسهم فى توفير خريجين يجمعون بين الجانبين النظري والعملي وبما يسهم فى رفع مستوى العملية التعليمية فى مصر وتوفير الكوادر الماهرة والمدربة.

- التوسع فى البعثات التعليمية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه للطلبة المصريين من الجامعات الألمانية.

- الاتفاق على إضافة موضوعات جديدة للدراسات العليا مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعى والفضاء وغيرها.

- هناك اهتماما مشتركا فى السنوات الأخيرة بمسألة تدريب العمالة المصرية الماهرة لسد احتياجات سوق العمل المصري والألماني.

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