السيسي لفريدريش ميرز: سنعمل سويا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ “فريدريش ميرز” خلال تهنئته بنتيجة الانتخابات: سوف نعمل سويا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا لما فيه مصلحة شعبينا، وكذا للتنسيق المشترك من اجل إحلال السلام والاستقرار الإقليميين في هذا التوقيت الدقيق.

وهنأ السيسي "فريدريش ميرز" وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي قائلا: اتقدم بخالص التهنئة لـ "فريدريش ميرز" وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية، وأتمنى له التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الألماني، وسوف نعمل سويا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمانيا لما فيه مصلحة شعبينا، وكذا للتنسيق المشترك من اجل احلال السلام والاستقرار الاقليميين في هذا التوقيت الدقيق.



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