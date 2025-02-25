الثلاثاء 25 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

كارلا صوفيا، فيتو
كارلا صوفيا، فيتو

كشف تقرير لموقع فاريتي، أن شبكة نتفليكس، تراجعت عن قرارها، بعدم التكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون، لحضور حفلات الجوائز، والذي أعلنته بعد فضح عنصرية كارلا.

وذكر تقرير فاريتي، أن نتفليكس، أعلنت رسميا التكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون، لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار، وأن الممثلة ستحضر الحفل كونها مرشحة للفوز بجائزة أفضل ممثلة  لعام ٢٠٢٥.

المتحولة كارلا صوفيا تتقدم باعتذار رسمي

وأصدرت المتحولة  كارلا صوفيا جاسكون، اعتذارًا رسميا، بعد انتشار عشرات المنشورات، التي كتبتها كارلا منذ عدة سنوات، وتضمنت تعليقات عنصرية، ومعادية للإسلام، ورهاب المثلية الجنسية، ومعادية للتطعيمات، ومختلف التعليقات المسيئة الأخرى، والتي تداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت  كارلا في اعتذارها: "أود أن أعترف بالمحادثات حول منشوراتي السابقة، على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسببت في الأذى، بصفتي شخصًا في مجتمع مهمش، أعرف هذه المعاناة جيدًا، وأنا آسفة بشدة لأولئك الذين تسببت لهم في الألم… طوال حياتي ناضلت من أجل عالم أفضل، أعتقد أن النور سينتصر دائمًا على الظلام".

وهاجمت كارلا في منشوراتها العنصرية، المطربة البريطانية آديل، وفرقة BTS الكورية، والمغنية الأمريكية مايلي سايرس، كما هاجمت الدين الإسلامي في منشوراتها، ودعت لمقاطعة تطعيمات الكورونا.

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