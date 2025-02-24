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محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة دمياط (صور)

حملات لرفع الاشغالات
حملات لرفع الاشغالات والتعديات بشوارع دمياط

 وجه الدكتور أيمن الشهابي  محافظ دمياط، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة على حرم الشوارع والطرق العامة، مشددًا على عدم السماح لأصحابها بالتعدي على الطريق، مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين.

حملات مكثفة لرفع الاشغالات بدمياط
حملات مكثفة لرفع الإشغالات بدمياط

حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع مدينة دمياط

وفي هذا الاطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالتعاون مع مديرية الأمن وشرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشارعى الشرباصى والتجارى وعدد من شوارع مدينة دمياط. وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،

حيث تم رفع المخالفات بالشارعين، وسيتم استئناف تلك الأعمال خلال الأيام القادمة،  لتحقيق الانضباط بشوارع المدينة ومنع اى تعديات عليه، لتيسير حركة المارة والتصدى لأى مخالفات للارتقاء بالشكل الحضارى للمدينة

محافظ دمياط: مستمرون في الحملات اليومية للقضاء على كافة المظاهر العشوائية

وأكد محافظ دمياط  على الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، باستمرار شن الحملات اليومية لتحقيق الإنضباط بالشوارع، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية، وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

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