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الصحة: نجاح مركز القلب بدمياط في إنقاذ حياة مريضة من جلطة حادة بالقلب

الفريق الطبي، فيتو
الفريق الطبي، فيتو
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كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن استقبال قسم الطوارئ بمركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط حالة حرجة لمريضة تبلغ من العمر ٤٥ عامًا، كانت تعاني من جلطة حادة بالجدار السفلي للقلب مع انخفاض حاد في ضغط الدم.

 

إجراء قسطرة قلبية أولية عاجلة

وقالت وزارة الصحة إنه بناء على التقييم الفوري للحالة، تقرر إجراء قسطرة قلبية أولية عاجلة Primary PCI على الفور لإنقاذ المريضة.

 

نقل المريضة من الطوارئ مباشرة إلى وحدة القسطرة التداخلية للقلب

أكدت وزارة الصحة أنه تم نقل المريضة من الطوارئ مباشرة إلى وحدة القسطرة التداخلية للقلب، وخلال الإجراء الطبي، تبين وجود انسداد كلي بالشريان التاجي الأيمن، ما استدعى تركيب دعامة دوائية على الفور.

أشارت إلى أنه تم فتح الشريان المصاب وتركيب الدعامة بنجاح، مما أدى إلى عودة تدفق الدم بشكل طبيعي.


وبعد العملية، تم نقل المريضة إلى وحدة رعاية القلب وهي الآن بحالة مستقرة تحت الملاحظة الطبية.
 

وفي جهود مكثفة لإنقاذ مزيد من الأرواح إلى جانب هذه الحالة الحرجة، قام فريق القسطرة بإجراء عدة عمليات قسطرة علاجية وتشخيصية مخططة مسبقًا، من بينها ٣ حالات معقدة تطلبت التدخل في أكثر من شريان، وذلك ضمن جدول عمليات قسطرة الإثنين الأسبوعي.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن استقبال قسم العظام بمستشفى قها التخصصي مريضة تبلغ 92 عامًا تعاني من كسر أعلى عظمة الفخذ. 

 

استخدام مسمار نخاعي تشابكي مخصص لكسور أعلى الفخذ

وأوضحت أنه بعد عمل الأشعات والفحوصات اللازمة، تم تجهيز المريضة من قِبل فريق التخدير، وتم دخول المريضة إلى العمليات لإجراء عملية تثبيت للكسر باستخدام مسمار نخاعي تشابكي مخصص لكسور أعلى الفخذ، وتم خروج المريضة بصحة جيدة.


جراحة استعدال وإطالة للأطراف لطفلة بمستشفى سمالوط التخصصي 

فيما استقبل مستشفى سمالوط التخصصي طفلة تبلغ ٩ أعوام تعانى من اعوجاج وتقوس شديد وقصر بالطرفين السفليين وخلل بمراكز النمو للطرفين السفليين. 

 

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة للمريضة تم عمل شق عظمي واستعدال وإطالة تدريجيًا للطرف السفلي الأيمن اولًا ثم الطرف السفلي الأيسر باستخدام جهاز اليزاروف.

 

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن عمليات مستشفى قها التخصصي تتخطى رقمًا قياسيًّا في أقل من 24 ساعة.

 

مستشفى قها التخصصي بالقليوبية 

وقالت وزارة الصحة: استطاع قسم العمليات بمستشفى قها التخصصي في سابقة لقسم العمليات بإجراء 19 عملية جراحية في أقل من 24 ساعة. 

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وأشارت وزارة الصحة إلى أنه قد تنوعت العمليات الجراحية بين:
- عمليات العظام. 
- الجراحة العامة الصغرى والكبرى. 
- جراحة الوجه والفكين. 
- جراحة المخ والأعصاب. 
- عمليات الولادة الطبيعي والقيصري

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