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أخبار مصر

وزيرا الصحة والشباب والرياضة يجتمعان برئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجامعية

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار يجتمع مع وزير الشباب والرياضة فيتو
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عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجامعية، لمناقشة سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على التعاون مع مسؤولي الرياضية الدولية.

استضافة مصر للجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للرياضات الجامعية

 

يأتي ذلك بالتزامن مع تواجد وفد الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية في مصر، على هامش استضافة مصر للجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرياضات الجامعية، خلال الفترة من 20 إلى 25 فبراير 2025، والتي يتم خلالها افتتاح مكتب الاتحاد الافريقي للرياضات الجامعية لأول مرة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة كافة سبل التعاون الممكنة لتطوير المنظومة الرياضية، خاصةً لفئة الشباب من طلاب الجامعات، لافتاُ إلى إشادة الدكتور خالد عبدالغفار، بالجهود المبذولة لإقامة المعرض الدولي للرياضة والاقتصاد «سبورت اكسبو» ومؤتمر «سوكو إكس» الذي سيتم تنظيمه على هامش المعرض، في إطار تعزيز دور الدولة المصرية في القارة الأفريقية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة لدول القارة الرياضية الجامعية.

مناقشة تجربة الاتحاد الدولي للرياضات الجامعية على مستوى دول العالم

 

وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة تجربة الاتحاد الدولي للرياضات الجامعية على مستوى دول العالم لمشروع مسابقة «الحرم الجامعي الصحي» والذي تم بدء العمل به منذ سنوات قليلة، والذي يمثل قيمة مضافة وهامة للجامعات، ويستهدف خلق مجتمع جامعي صحي متكامل يتمتع بتغذية سليمة ورعاية صحية نفسية جيدة بشكل مستدام، فضلًا عن توفير المنشآت الرياضية المناسبة لهم، لافتًا إلى اشتراك الجامعات المصرية بتلك المسابقة، حيث تمتلك مصر عددًا من الجامعات المؤهلة، فضلًا عن العمل على زيادة نسبة الطلاب ممن يمارسون الرياضات الاحترافية، مؤكدًا العمل وفقًا لمعايير تم وضعها من قبل خبراء دوليين في مختلف المجالات (الطب، التغذية، الرياضة).

وأضاف أنه تم مناقشة سبل التعاون لإعداد كوادر بشرية متخصصة في تنظيم المسابقات والمهرجانات الرياضية، والعمل على إنشاء برنامج متخصص في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، وتطبيقه على المستوى العالمي، خاصة أن هناك الكثير من الدول تمتلك منشآت رياضية كبيرة، وعلى أعلى مستوى من التجهيز، مما يتيح المشاركة وتبادل الخبرات في تنظيم الفعاليات الرياضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، العمل على تعزيز مكانة الرياضة الجامعية في مصر وفقًا لأهداف الجمهورية الجديدة، ورؤية «مصر 2030»، بما يرسخ التكامل والتواصل بين الجامعات المختلفة في ممارسة الأنشطة الرياضية، لافتًا إلى تطوير عددًا من المنشآت الرياضية الكبرى في مصر خلال الفترة الماضية، ما ساهم في تحسين الصورة الذهنية في هذا المجال، كما أكد ريادة الدولة المصرية على المستوى الدولي وتفعيل سبل التعاون مع كافة مسؤولي الحركة الرياضية الدولية.

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بينما، أعرب  ليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، عن امتنانه وشكره للدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور أشرف صبحي، على دعمهما المستمر، والذي يساهم في الترويج لقيمهم التي تستهدف تطوير منظومة الرياضة للشباب، مؤكدًا أن الرياضة الجامعية في مصر قوية وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، كما أكد على الدعم الذي تحظى به الرياضة المصرية، منذ تولي الدكتور خالد عبد الغفار، منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية.

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