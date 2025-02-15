أسباب وطرق علاج إحمرار العين في المنزل ومتى يجب زيارة الطبيب؟

يعاني معظم الأشخاص من احمرار العينين في مرحلة ما، وعادة ما تكون الأعراض عابرة ومزعجة وليست طويلة الأمد أو خطرة.

يمكن علاج احمرار العينين بالقطرات التي تباع دون وصفة طبية أو بوصفة طبية، ومع ذلك، من المهم تحديد سبب احمرار العينين قبل علاج الأعراض، حيث يمكن أن تسبب العدوى وبعض المشكلات الطبية الأخرى احمرار العينين.

علاج احمرار العين

يمكن علاج التهيج البسيط بالقطرات التي لا تستعدي وصفة طبية، ولكن من المهم ملاحظة أن القطرات المضادة للاحمرار لن تعالج المشاكل الكامنة، وربما يتعين على الأشخاص الاستمرار في استخدامها إذا لم يتم التعامل مع السبب.

قد تعالج قطرات ترطيب العين التي تباع دون وصفة طبية جفاف العين البسيط وتمنعه، لكن العلاجات التي تصرف بوصفة طبية تميل إلى العمل بشكل أفضل، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

القطرات المستخدمة في علاج احمرار العين:

نافازولين.

رباعي هيدروزولين.

قطرات مرطبة للعين.

وقد تساعد عدد من العلاجات الموصوفة، خاصة إذا كان المرض أو العدوى سببًا في احمرار العينين، قد يصف الطبيب:

قطرات الجلوكوما لتقليل الضغط في العينين.

قطرات أو مراهم مضادة للبكتيريا لعلاج عدوى في العينين.

دموع اصطناعية بوصفة طبية، والتي يمكن أن تزيد من الرطوبة في العينين وتقلل من التهيج.

من يجب أن يتجنب قطرات العين؟

القطرات المخففة للاحمرار ليست آمنة للجميع، ويجب على الأشخاص المصابين بالجلوكوما تجنب العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية لأن بعض قطرات العين يمكن أن تزيد من الضغط في العين، ويجب على النساء الحوامل أو المرضعات التحدث إلى أطبائهن قبل استخدام أي علاج للعين، حيث يمكن لبعض القطرات أن تؤثر على الجنين النامي أو تنتقل إلى حليب الثدي.

يجب على الناس التحدث إلى طبيبهم إذا كان لديهم أي شك بشأن احمرار العينين، ويمكن علاج احمرار العين بسهولة، حتى عندما يكون ناتجًا عن حالة طبية خطيرة.

متى يجب زيارة الطبيب

لا يحتاج الأشخاص إلى زيارة الطبيب في كل مرة تصبح فيها أعينهم حمراءK ومع ذلك، فإن أي شخص يعاني من أي من الأعراض التالية يحتاج إلى علاج طبي:

احمرار ورؤية ضبابية

احمرار وألم شديد وحكة

إفرازات خضراء أو صفراء من العينين

صعوبة في الرؤية

شعور بالضغط في العينين

جفاف مزمن وحكة في العينين

احمرار العين الموسمي الذي قد يكون بسبب الحساسية

اسباب احمرار العين

عندما تتورم الأوعية الدموية الصغيرة في العين، تبدو العينان حمراء ومتهيجة، وتنفجر هذه الأوعية أحيانًا، مما ينتج عنه احمرار أكثر شدة.

يمكن أن يكون سبب احمرار العين حالات تتراوح في شدتها من بسيطة إلى مهددة للبصر، ونتيجة لذلك، فإن العيون الحمراء وحدها لن تساعد الطبيب في معرفة ما هو الخطأ، ويحتاجون إلى النظر في الأعراض الأخرى والتاريخ الصحي للشخص لاستبعاد معظم الأسباب الأخرى.

جفاف العين

عندما تكون العينان جافتين، يمكن أن تصبح الأوعية الدموية مهيجة وملتهبة، وتتضمن بعض الأسباب الشائعة لجفاف العين ما يلي:

الطقس الجاف، وخاصة خلال أشهر الشتاء

أمراض مثل التهاب المفاصل والسكري

التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث والحمل

الأدوية التي تقلل من كمية الدموع ونوعيتها

استخدام العدسات اللاصقة لفترات طويلة

قلة النوم

عادة ما يكون من الآمن علاج جفاف العين بالعلاجات المتاحة دون وصفة طبية، ولكن إذا كان شخص ما يعاني من جفاف العين بشكل متكرر، فيجب عليه التحدث إلى طبيب العيون.

تهيج العين

يمكن أن يؤدي تهيج العين البسيط إلى احمرار العينين والتهابهما، وتتضمن بعض المصادر الشائعة لتهيج العين ما يلي:

التعرض لأشعة الشمس وأسرة التسمير

فرك العينين بشكل مفرط

الحساسية

تلوث الهواء

مياه حمامات السباحة المكلورة

وجود جسم في العين، مثل الرموش أو حبة الرمل

يمكن أن يستمر التهيج حتى بعد إزالة الجسم من العين، وعادة ما يختفي تهيج العين بعد بضع ساعات، وإذا ساءت الأعراض، فيجب زيارة الطبيب.

العدوى

يمكن لمجموعة واسعة من العدوى أن تلحق الضرر بالعين، ويمكن أن تصاب إصابات العين بالعدوى عندما تدخل الأوساخ والبكتيريا إلى الجرح، ويمكن للأشخاص أيضًا الإصابة بعدوى العين من منتجات العيون مثل العدسات اللاصقة والماسكارا.

وبعض التهابات العين معدية من شخص لآخر.

بعض التهابات العين الأكثر شيوعًا هي:

التهاب الجفن: عدوى حكة متقشرة على الجفون غير معدية

بصيلات الرموش المصابة: تُعرف باسم الشعيرة، وتنتج هذه العدوى نتوءًا صغيرًا وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها

التهاب الملتحمة: تُعرف هذه العدوى باسم العين الوردية، ويمكن أن تكون إما فيروسية أو بكتيرية

من الصعب تشخيص نوع العدوى التي يعاني منها شخص ما بناءً على الأعراض، ​​يجب على أي شخص يعاني من الأعراض التالية زيارة طبيب العيون:

ألم شديد في العين

تورم

صعوبة فتح العينين

إفرازات خضراء من العين

حساسية الضوء

إصابات العين

يمكن أن تسبب إصابة العين، مثل الخدش أو الضربة، احمرارًا وتهيجًا ونزيفًا، ويمكن أن تصاب إصابات العين بالعدوى وقد تهدد الرؤية إذا تركت دون علاج.

يجب على أي شخص يصاب بعينه زيارة طبيب العيون على الفور، وإذا كانت عينه تنزف أو لا يستطيع الرؤية، فيجب عليه الذهاب إلى غرفة الطوارئ.

الجلوكوما

يتسبب الجلوكوما في إتلاف العصب البصري ويمكن أن يدمر البصر إذا ترك دون علاج، وعندما يرفع الجلوكوما الضغط في العين، يمكن أن يسبب احمرارًا وألمًا.

يمكن أن تشير التغيرات في الرؤية وصعوبة الرؤية الجانبية ورؤية النفق إلى الجلوكوما، يجب على أي شخص يعاني من هذه الأعراض تجنب استخدام قطرات العين.

التهاب العنبية

العنبية هي الجزء المصطبغ من العين، التهاب العنبية هو التهاب يصيب هذه المنطقة ويمكن أن يسبب احمرارًا شديدًا في القزحية، الجزء الخارجي من العنبية.

يجب على أي شخص يعاني من احمرار مفاجئ أو ألم متركز في المركز الملون للعين أن يرى طبيب عيون.

القرحة

إذا تُركت عدوى العين دون علاج، فقد تسبب تقرحات في العينين، وغالبًا ما تكون هذه القرح حمراء ومؤلمة وتعرض الرؤية للخطر.

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