الموعد والقناة الناقلة لمباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي

الدوري الايطالي، يستضيف فريق روما نظيره مونزا، مساء اليوم الاثنين، في ختام الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي علي استاد الأولمبيكو.

موعد مباراة روما ضد مونزا

وتنطلق صافرة مباراة روما ضد مونزا في الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم الاثنين بتوقبت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة روما ضد مونزا

ومن المقرر أن تنقل مباراة روما ضد مونزا عبر شاشة قناة AD SPORTS Premium 1.

ويحتل فريق روما المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، جمعها من الفوز فى 10 مباريات والتعادل في 7 والخسارة في 8 مواجهات وتسجيل 36 هدفًا وتلقي 29 هدفا.

وعلي الجانب الآخر يحتل فريق مونزا المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 14 نقطة جمعها من 25 مواجهة حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 وخسر 15 مواجهة.

والتقي روما نظيره مونزا في 5 مباريات من قبل حقق خلالها روما 3 انتصارات، بينما تعادل الفريقان في مباراتين، دون أن يحقق مونزا أي انتصار على روما حتى الآن.

جدير بالذكر أن فريق روما فاز على نظيره بورتو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة، التي أقيمت مساء الخميس ضمن منافسات إياب الملحق الفاصل المؤهل لدور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقدم لبورتو اللاعب سامو أوموروديون في الدقيقة 27، ثم تعادل ديبالا لـ روما في الدقيقة 35، قبل أن يعود مرة أخرى ويحرز التقدم في الدقيقة 39، وأضاف الهدف الثالث اللاعب نيكولو بيسيلي في الدقيقة 83.

وجاء هدف بورتو الثاني عن طريق دفين رينش لاعب رومال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 6+90.

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