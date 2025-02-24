ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما ضد مونزا

ترتيب الدوري الإيطالي، يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي قبل مباراة روما ضد مونزا اليوم الإثنين في ختام الجولة الـ 26 من الكالتشيو.

ترتيب الدوري الايطالي قبل مباراة روما ضد مونزا

1 انتر ميلان 57 نقطة

2 نابولي 56 نقطة

3 أتلانتا 54 نقطة

4 يوفنتوس 49 نقطة

5 لاتسيو 47 نقطة

6 فيورنتينا 42 نقطة

7 ميلان 41 نقطة

8 بولونيا 41 نقطة

9 روما 37 نقطة

10 أودينيزي 36 نقطة

11 تورينو 31 نقطة

12 جنوى 30 نقطة

13 كومو 28 نقطة

14 هيلاس فيرونا 26 نقطة

15 كالياري 25 نقطة

16 ليتشي 25 نقطة

17 بارما 23 نقطة

18 إمبولي 21 نقطة

19 فينيزيا 17 نقطة

20 مونزا 14 نقطة





جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ويستضيف روما نظيره مونزا، مساء اليوم الاثنين، في ختام الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي علي استاد الأولمبيكو.

موعد مباراة روما ضد مونزا

وتنطلق صافرة مباراة روما ضد مونزا في الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم الاثنين بتوقبت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة روما ضد مونزا

ومن المقرر أن تنقل مباراة روما ضد مونزا عبر شاشة قناة AD SPORTS Premium 1.

ويحتل فريق روما المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، جمعها من الفوز فى 10 مباريات والتعادل في 7 والخسارة في 8 مواجهات وتسجيل 36 هدفًا وتلقي 29 هدفا.

وعلي الجانب الآخر يحتل فريق مونزا المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 14 نقطة جمعها من 25 مواجهة حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 وخسر 15 مواجهة.

والتقي روما نظيره مونزا في 5 مباريات من قبل حقق خلالها روما 3 انتصارات، بينما تعادل الفريقان في مباراتين، دون أن يحقق مونزا أي انتصار على روما حتى الآن.

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