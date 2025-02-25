مستريح أون لاين، طرق جديدة للنصب والاحتيال.. FBC استولت على 2 مليون جنيه.. هوج بول أقنعت الملايين بوهم تحقيق أرباح من الاستثمار الإلكتروني.. وخبير: الحداية مبتحدفش كتاكيت

منصة FBC، قضية احتيال جديدة بطلتها منصة FBC للمعاملات الرقمية، التي أقنعت ملايين المستثمرين بتحقيق أرباح خيالية من خلال الاستثمار الإلكتروني، ولكنها انكشفت في النهاية كعملية نصب ممنهجة.

ويُعد هذا الحادث تكرارًا لمأساة "هوج بول"، حيث وقع الضحايا في نفس الفخ بسبب الطمع والبحث عن مكاسب سريعة دون التحقق من مصداقية الجهات التي يتعاملون معها.

ونجحت منصة FBC الإلكترونية" عبر شبكة الإنترنت في الاحتيال على عدد كبير من المصريين والاستيلاء على أموالهم والتي بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من الخبراء والجهات الأمنية، يظل العديد من الناس يقعون في مثل هذه الفخاخ بسبب الطمع أو الجهل بالاستثمار الإلكتروني.

منصات سابقة نصبت على المصريين

كما توجد منصات احتيالية سابقة مثل «وان إكسبيت»، والتي استولت على مليارات الجنيهات من المصريين، ورغم تحذيرات الدولة والإعلام، لا يزال الكثيرون يقعون ضحايا لهذه المخططات، حيث يدعي بعض هذه المنصات تدّعي أنها مرخصة من الحكومة، مستغلّة غياب التحقق من المستخدمين.

الحداية مبتحدفش كتاكيت

وتعقيبا على ذلك، كشف علي عبد الحميد، خبير استثمار، أن الضحايا الذين وقعوا في فخ منصات الاستثمار الإلكتروني الوهمية، لم يتبعوا الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أموالهم، ولم يستشيروا متخصصين في مجال الاستثمار الإلكتروني، ولم يتحققوا من مصداقية المنصات قبل الاستثمار، بل إنهم سقطوا في فخ الوعود الكاذبة والمبالغ فيها، والتي وعدتهم بتحقيق مكاسب سريعة ومالية كبيرة.

وأضاف: أنه وصل الأمر إلى حد أن الأشخاص كانوا يخفيون عن بعضهم البعض مصادر أموالهم، بينما كانوا يستجيبون لمواقع إلكترونية مزيفة تطلب منهم إرسال المال. كانوا يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على تحقيق حلمهم في امتلاك الفيلا والسيارة في فترة قصيرة، ولكنهم وجدوا أنفسهم في الواقع قد خسروا أموالهم في عملية نصب واحتيال، قائلا: الحداية ما بتحدّفش كتاكيت.

خبير قانوني يكشف صعوبة ملاحقة

وبدوره، كشف الخبير القانوني فهد مرزوق، تعليقا على تعرض عدد من المواطنين للنصب من خلال منصة FBC أن النصب من خلال المنصات الإلكترونية بدأ فالانتشار بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.

وأفاد بأن القانون غالبا ما يجد صعوبة في ملاحقة المحتالين، خاصة إذا كانت هذه المنصات تعمل خارج نطاق الدولة التي وقع فيها الاحتيال.

وأضاف "النصاب الإلكتروني لا ينصب على ضحايا من نفس الدولة التي يقيم بها"، متابعا: أن مقولة "القانون لا يحمى المغفلين" تنطبق إلى حد كبير على مثل هذه القضايا، حيث يفشل الكثير من الضحايا في التأكد من شرعية المنصات قبل استثمار أموالهم.

حبس 13 شخصًا في واقعة اتهام منصة FBC الإلكترونية

و قررت نيابة الشؤون الاقتصادية، حبس 13 شخصًا في واقعة اتهام منصة FBC الإلكترونية، لاتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق، عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم.

وتستكمل النيابة التحقيق مع المتهمين ومعرفة دور كل واحد منهم في العمل بالمنصة ومدى علاقتهم بجرائم النصب على الضحايا.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة وفحص مقر هذه الشركة وصفحاتها على التواصل الاجتماعي من خلال فريق بحث، وأمرت بسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين، وتبين أن من بينهم 3 أجانب، جارٍ تحديد هويتهم وأماكن وجودهم بالجهات المعنية لضبطتهم.

وأدلى المتهمون القائمون على إدارة منصة FBC الإلكترونية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق عن طريقة تنفيذ الطرق الاحتيالية فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وحصلت “ فيتو” على صورة ترصد الأحراز والمضبوطات في قضية منصة FBC الإلكترونية.

ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC"

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ضم 13 متهمًا من بينهم 3 أجانب.

تلقت أجهزة وزارة الداخلية بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.

أسفرت عمليات الفحص والتحري عن قيام تشكيل عصابي ("يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "موجودين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".

وكشفت التحريات، قيامهم بالاتفاق مع 11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

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