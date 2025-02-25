آخر موعد لتقديم التماسات دور يناير للعام الجامعي لبرامج التعليم المفتوح والمدمج

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس، تعليمات هامة بشأن مواعيد فتح باب الالتماسات دور يناير للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التعليم المفتوح والتعلم المدمج.

واوضحت كلية التجارة جامعة عين شمس عن فتح باب الالتماسات للطلاب المسجلين ببرامج التعليم المفتوح والتعلم المدمج دور يناير للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بدءً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٤ وحتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٧، على أن يتم إعلان نتيجة الالتماسات يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/٣.

وفي سياق اخر وزعت جامعة عين شمس ٦٠٠٠ كرتونة مستلزمات رمضان على المستحقين، وذلك في إطار الجهود المشتركة لدعم غير القادرين من عمال الجامعة استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين صندوق تحيا مصر وجامعة عين شمس ممثلة في قطاعي رئيس الجامعة والتعليم والطلاب.

يأتي ذلك بتنسيق كل من محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وذلك من خلال متطوعين من أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة إيمانا منهم بأهمية العمل التطوعي ومشاركة منهم في هذا الحدث الخيري.

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