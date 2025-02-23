عين شمس تحصد الميدالية البرونزية على مستوى 24 جامعة مصرية

حصل فريق جامعة عين شمس الممثل فى كلية التجارة على الميدالية البرونزية في مسابقة CFA Research Challenge التي أقيمت في 15 فبراير الجاري وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

جامعة عين شمس تحصد الميدالية البرونزية على مستوي 24 جامعة مصرية

وأوضحت الدكتورة هيام وهبة أستاذ الاستثمار والتمويل بالكلية والمشرف العلمى والأكاديمي للمسابقة منذ ٢٠١٥ حصول الفريق المتميز من طلاب الكلية منة سامح، ليلى سامي، محمد ماهر، فرح الشافعي، ونادين كمال - على المركز الثالث والميدالية البرونزية بين 24 جامعة مصرية.



كما أوضحت أن مشاركة الفريق هذا العام تعد المشاركة الحادية عشر على التوالي لأبناء كلية التجارة فى المسابقة، وخلالها استطاع أعضاء فريق كلية التجارة بجامعة عين شمس الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية على مستوي ٢٤جامعة بعد إجراء العديد من عمليات التحليل المالي وعمليات التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية وتقييم المخاطر الدولية وأداء الشركة فيما يرتبط بالمسؤولية المجتمعية والأداء البيئي والحوكمة بهدف تحديد القيمة السوقية العادلة لمجموعة مستشفيات تعمل فى القطاع الخاص والتى تمثل موضوع المسابقة هذا العام والتى يتم اختيارها من خلال CFA Society Egypt.

جدير بالذكر انه تم اعداد الفريق الذى يمثل الكلية منذ اغسطس ٢٠٢٤ بمشاركة العديد من المتسابقين الفائزون فى السنوات السابقة بالكلية لتحقيق الاستدامة،كما كان ممثل الصناعة للفريق أحد خريجى الكلية.

كما أوضحت هيام وهبة أن جامعة عين شمس ممثلة فى كلية التجارة قد فازت بالمركز الأول على مستوي جميع الجامعات المصريةً فى مسابقة CFA خمس مرات ومثلت مصر على المستوى الاقليمى والدولى فى المسابقة العالمية للجامعات والتي أقيمت في لندن، ودبلن، وزيوريخ خلال الأعوام 2013، 2018، 2019، 2022، 2023.

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