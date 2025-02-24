بدأت اليوم الإثنين، فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر "شلاتين - أبورماد - حلايب " برعاية اللواء أ.ح.عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

بدء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر



ينظم القافلة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بمشاركة محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية ووزارة التضامن الإجتماعي وجمعية الهلال الأحمر.

وتستمر فعاليات القافلة المتنوعة حتى ٢٧ من فبراير.



وتقدم القافلة خدمات طبية حيث تشمل القافلة عيادات ( الباطنة - أطفال - نساء - أنف وأذن - عظام - رمد - قلب - جلدية - أسنان -مخ وأعصاب - جراحة - تحاليل وأشعة - صيدلية - حملات توعية ) الى جانب تقديم الخدمات العلاجية بالمجان وعدد من المحاضرات التوعوية المتنوعة.

وذلك بإشراف هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة وطارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وتنسيق اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون المجتمع والبيئة.

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