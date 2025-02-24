وكيل الطب الوقائى يحيل 6 من المتغيبين للتحقيق بطب أسرة برقين وطرانيس العرب

أجرى الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى في صحة الدقهلية يرافقه الدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية جولة مسائية مفاجئة على عدد من وحدات طب الأسرة بنطاق مركز ومدينةالسنبلاوين.

إحالة 6 من المتغيبين للتحقيق بـ"طب أسرة برقين " و" طرانيس العرب

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتكثيف المرور المسائى من خلال الفرق الإشرافية لتغطية جميع وحدات تقديم الخدمة الصحي.

تفقد مكتب الصحة فى الزريقي وشبرا قبالة

استهل وكيل الطب الوقائى جولته فى الرابعة عصرًا حيث تفقد مكتب الصحة فى الزريقي وشبرا قبالة حيث أطلع على كشوف الحضور والإنصراف وتأكد من توافر التطعيمات.

المرور على مركز طب الأسرة فى برقين ووحدة طرانيس العرب

وتابع الطنبولى الزيارة بالمرور على مركز طب الأسرة فى برقين ووحدة طرانيس العرب حيث اطمأن على سير العمل بالمرور على أقسامهما المختلفة والعيادات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والطعوم.

إحالة المتغيبين للتحقيق

كماتبين أثناء المرور غياب 6 أفراد عن النوباتجية فتم احالتهم للتحقيق فورا لتغيبهم عن النوباتجية المسائية.

إلتزام الفريق الطبي بمواعيد العمل الرسمية

وشدد الطنبولى على ضرورة إلتزام الفريق الطبي بمواعيد العمل الرسمية مؤكدًا على إستمرار الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية ؛للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.

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