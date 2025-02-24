من الحباك إلي FBC

في الأعوام1997 و1998 وما تلاهما لعدة سنوات جمعت العمل بين صحيفتين.. إحداهما يومية والأخري أسبوعية قبل الذهاب رئيسا لتحرير صحيفة ثالثة غيرهما.. وفي الثلاثة -مع كل صحف مصر والصحف العربية- تابعنا قضائيا وسياسيا قضية الحباك الشهيرة.. كان عبد الوهاب الحباك رئيسا للشركة القابضة للصناعات الهندسية ورئيسا ضمنا لمجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات..

وفجأة أحاله جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق لتضخم ثروته بشكل ملحوظ.. والتحقيق جر وقائع أخري تبينت الشركة معه أنها نهبت نهبا غير مسبوق.. وإنتهي الأمر بوفاة الحباك في السجن قبل أن يكمل مدة العقوبة بثلاث سنوات وبعد سداد جزء مما إستولي عليه حيث توفي في 2004، وبعدها مارست الرقابة الإدارية دورا مهما وأثبتت فسادا جديدا جزء منه خارج البلاد!



كان الحباك وأمثاله جزء من خطة تدمير القطاع العام.. جهاز مناعة مصر الحقيقي الذي ساندها في حرب أكتوبر وما قبلها وما بعدها.. وجزء من خطة تصفية الصناعات المصرية وإقناع فئات من شعبنا بضرورة التخلص منه!

ما يعنينا من القصة أن تحول الحباك -وكان الله في عون عائلته- إلي وصف ووسم ورسم لكل لصوص المال العام.. حتي إن أي قضية فساد تالية وصف صاحبها ب حباك جديد في شركة كذا! وأصبح وصف الحباكون يشير إلي مجموعات اللصوص وقتها!



وقبل سنوات أعيد إنتاج شركات توظيف الأموال.. من شخص لقبه مستريح! وعلي المنوال ذاته وصف كل سارقي المال الخاص بحجة توظيف الأموال ب المستريحين، ووصف كل لص لأموال المودعين ب مستريح جديد!



ومع ذلك لا في الأولي توقف نهب المال العام، ولا في الثانية تعلم الناس.. وأصبحنا أمام قضية نصب وإستغفال كل عام تقريبا أو أقل!



يحتاج الأمر إلي تحليل اجتماعي عميق يكشف سر عدم ثقة البعض في الجهاز المصرفي.. وسر سعي البعض إلي الكسب السريع.. لكن يبقي السؤال: متي نتعلم إذن؟! إذا لم تكن التجربة تعلم وهي مريرة وقاسية فمتي وكيف نتعلم؟!

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