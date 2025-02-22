تجار الفراخ وضربة منع الاحتكار!

162 شركة تعمل في تربية الدواجن يحيلها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلي النيابة! ضربة كبيرة وموجعة ورقم كبير من الشركات يرقي إلي مستوي التنظيمات الخطرة!

السبب: تحقيقات الجهاز وتحرياته ومعلوماته أكدت قيام الشركات بالاتفاق يوميًا على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية حول كميات الإنتاج وأسعار التنفيذ لخامات الأعلاف والطلب ما أتاح لهم تحقيق هوامش أرباح احتكارية، وأدى إلى تحميل المستهلك أعباء مالية إضافية!



يقول بيان الجهاز فيما يقول: كشف الفحص عن اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في التلاعب بالأسعار عبر تنسيق متوسط الأسعار بين الشركات المخالفة، مما منح هذه الاتفاقات مصداقية واستدامة وأدى إلى ارتفاع تكلفة تربية الدواجن وانعكس على أسعار السوق بشكل مباشر!



ماذا يعني ذلك؟! أن عدا كبيرا من التجار ومعهم اتحاد منتجي الدواجن الذي ينبغي أن ينحصر دوره في زيادة الإنتاج وتنمية هذه الثروة هو بنفسه حشر نفسه في مأساة زيادة الأسعار لتحقيق مكاسب أكبر علي حساب المواطن المصري !



أهمية الضربة الكبيرة أنها قبل رمضان.. لكنها تعني أيضا أن الاستغلال لا يتوقف حتي في رمضان! وأن الجشع لا يعرف مواسم للتلاعب بالأسواق إنما يتلاعب كلما تيسر ذلك! دون أي وازع من دين ولا رادع من قانون ولا مراجعة من ضمير!



جهاز منع الاحتكار يقدم أمثال هؤلاء المجرمين إلي أجهزة التحقيق كل عدة أشهر.. صحيح المتهم بريء حتي ثبوت الإدانة.. لكن عمل الجهاز شبيه بالرقابة الإدارية بل تصل قضاياه إلي التحقيق إلا بناء علي معلومات مؤكدة أو شبه مؤكدة!



هذا الجهاز لن يتركه هو ورئيسه الفساد ورجاله.. هذا الجهاز يحتاج إلي الدعم الشعبي مع الرسمي.. إدعموه.. كل قضاياه لمصلحة الشعب.. فليحمه الشعب!

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