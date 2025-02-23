عقوبات الاحتكار والجشع ولصوص الشعب!

تخيلوا أن تاجرا استوحش علي الناس وغلبه جشعه فزاد سعر سلعته أكثر مما ينبغي فحرم الكثيرين منها وأرهق آخرين لسببها.. ثم جاءت الأجهزة المعنية ألقت القبض عليه وأثبتت جريمته وأحالته للمحاكمة فوجد القاضي ما يشفي غليل الناس فسجنه لسنوات.. ماذا سيكون حال المواطنين؟! وماذا سيكون حال التجار؟!



المصريون سيفرحون أن القانون ينصفهم ويقتص لهم ممن يسرق أموالهم وعرق جبينهم وشقى أيامهم.. وسيفرح التجار الشرفاء أن من أساء لهم نال عقابه وأن ثوبهم الأبيض يتطهر من الدنس، وأن من خان عهدهم يتحمل ما صنعت يداه.

بينما سيغضب أشرارهم وسيفكرون مرارا قبل تكرار فعلة زميلهم أو سيبحثون عن طرق أخري لنهب الناس ومهما فعلوا سيقع الناصح منهم مهما طالت الأيام ليلقي عقابه، فالعبرة هنا بوجود قانون رادع يحقق الغرض منه، وهو ردع الأشرار اللصوص من الإقدام علي أسوأ جرائم البشرية وهي إستغلال البسطاء ونهبهم وسرقتهم ثم تجريسهم!



في التجارة ربح حلال.. وفي الربح الحلال النماء والبركة.. ومن يريدون زيادة في أموالهم علي حساب إستغلال غيرهم يستحقون العقاب.. وجهازمنع الاحتكار وحماية المنافسة يبذل جهود كبيرة من أجل حماية المجتمع من شواذ التجارة والسوق.. آخرها الأمس بإحالة 162 تاجرا للمحاكمة لاتفاقهم علي رفع أسعار الدواجن، وقبلها قضايا مشابهة أشهرها تجار الأعلاف..

يستحق الجهاز وقادته وأبناؤه كل التحية، لكن حتي يؤدي جهدهم الغرض منه نحتاج إلي تشريعات أكثر ردعا.. تشفي غليل الناس وتمنع مثل هذه الجرائم أو تقلل عددها وتنزل بها لأقل ما يمكن.. وهو ما يجعلنا نطالب المجلس التشريعي بدعم الحكومة وأجهزتها وحماية شعبنا بتشريعات مشددة.. لا علاقة سلبية لها بالتأثيرعلي الإستثمار أو غيره.. فمن يريد الإستثمار والربح الحلال فالأسواق أمامه وله كل الدعم.. ومن يريد النهب فليلقي في السجن حتي يكون عبرة لمن يعتبر.. ولمن لم يعتبر.. علي السواء!

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