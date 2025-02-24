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رياضة

الدوري التركي، تعادل سلبي بين جالاتا سراي وفنربخشة في الشوط الأول

جالاتا سراي التركي،
جالاتا سراي التركي، فيتو

الدوري التركي، انتهى الشوط الأول من مباراة جالاتا سراي أمام فنربخشة، بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الذي يجمعهما ألان على ملعب رامس بارك بمدينة إسطنبول، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري التركي لكرة القدم 

أعلن الجهاز الفني لنادي جالاتا سراي، ونظيره فنربخشة، تشكيلهما للمباراة المقرر لها أن تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري التركي، ويستضيف اللقاء ملعب رامس بارك بمدينة إسطنبول.

تشكيل جالاتا سراي

حراسة المرمي: فيرناندو موسليرا.

خط الدفاع: دافينسون سانشيز - عبد الكريم بارديتشي - إيرين إيلمالي.

خط الوسط: فرانكويسكي - لوكاس توريرا - جابريل سارا - رولاند سلاي.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين - باريس يلماز - ماريو ليمينا.

فريق فنربخشة، فيتو
فريق فنربخشة، فيتو

تشكيل فنربخشة

حراسة المرمي: إيريبيات.

خط الدفاع: أكجيجيك - سويونكو - سكرينيار.

خط الوسط: أيدين - فريد - زيمانسكي - كوستيتش.

خط الهجوم: تاديتش - دجيكو - يوسف النصيري.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويتواجد جالاتا سراي في صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 63 نقطة، حيث نجح الفريق في تحقيق 20 انتصار، وتعادل خلال 3 مناسبات، دون أن يتلق هزيمة.

ويحتل فنربخشة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 57 نقطة، بعد أن نجح الفريق في الفوز خلال 18 مباراة، بينما تعادل في 3 مناسبات، وسقط بفخ الهزيمة في مواجهتين.

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الدوري التركي جالاتا سراى فناربخشة جالاتا سراي أمام فناربخشة رامس بارك مدينة اسطنبول

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