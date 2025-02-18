زيت الخروع لجمال وإشراق البشرة وصحة الأمعاء

زيت الخروع هو زيت نباتي يستخدمه الناس لأغراض تجميلية وطبية مختلفة، وقد يوفر فوائد صحية للوجه والبشرة، بما في ذلك المساعدة في إدارة حب الشباب وترطيب البشرة وتقليل الالتهابات.

ويتناول الناس زيت الخروع عادةً كمليّن، لكن الزيت يمكن أن يفيد البشرة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ما هو زيت الخروع؟

زيت الخروع هو سائل شفاف أصفر اللون، وهو مكون نشط في مجموعة متنوعة من الأدوات المنزلية، من منتجات التنظيف إلى الدهانات.

إنه أيضًا علاج شائع لمجموعة من الحالات الطبية، على سبيل المثال، يستخدم كملين حيث تقوم الأمعاء الدقيقة بتكسيره إلى حمض الريسينوليك، مما يساعد على تحفيز الحركة في الأمعاء.

يوجد زيت الخروع أيضًا في منتجات العناية بالشعر والبشر، حيث يعزيز زيت الخروع لنمو الشعر.

فوائد زيت الخروع

وفقًا للأبحاث، يعتقد خبراء الصحة أن زيت الخروع له الخصائص التالية:

مضاد للالتهابات

مضاد للميكروبات

مرطب ومنظف بسبب الأحماض الدهنية

مسكن للألم

قد يكون لزيت الخروع الفوائد التالية للبشرة والوجه:

علاج حب الشباب: قد يكون لزيت الخروع خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، والتي قد تساعد في علاج حب الشباب والوقاية منه.

تحسين ملمس البشرة: قد تساعد الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الخروع، مثل حمض الريسينوليك والدهون الثلاثية، في:

تطهير البشرة وترطيبها

تنعيم البشرة وتنعيمها

تعزيز صحة المسام

علاج الشفاه المتشققة: تدرج الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) زيت بذور الخروع كمكون يجب البحث عنه في المنتجات لعلاج الشفاه المتشققة.

التئام الجروح: وجدت الدراسات أن حمض الريسينوليك قد يساعد في تعزيز التئام الجروح بسبب خصائصه المضادة للالتهابات وتسكين الآلام.

تقليل الهالات السوداء تحت العينين: تعد الكريمات التي تحتوي على زيت الخروع بديلًا علاجيًا فعالًا لفرط تصبغ العين تحت العين.

كيفية استخدام زيت الخروع وتطبيقه

عند استخدام زيت الخروع للوجه والبشرة، يمكن للشخص القيام بذلك من خلال:

شراء منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على زيت الخروع كمكون

إضافة زيت الخروع إلى منتجات العناية بالبشرة

وضع كمية صغيرة من زيت الخروع مباشرة على الجلد وانتظار امتصاص الزيت

الآثار الجانبية لزيت الخروع

قد يجد بعض الأشخاص أن زيت الخروع يمكن أن يهيج الجلد.

بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي، أولئك الذين لديهم بشرة حساسة ويستخدمون مرطبات الشفاه التي تحتوي على زيت الخروع قد يعانون من التهاب الجلد التماسي التحسسي، والذي يمكن أن يسبب أعراضًا مثل الحكة والتورم على الشفاه.

أي شخص يعاني من رد فعل تحسسي شديد لزيت الخروع يحتاج إلى طلب العناية الطبية على الفور.

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