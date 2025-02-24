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رياضة

شوط أول سلبي بين ضمك والعروبة في الدوري السعودي (صور)

ضمك ضد العروبة
ضمك ضد العروبة

تعادل فريق ضمك مع نظيره العروبة سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024-2025. 

تشكيل ضمك ضد العروبة 

الصورة

تشكيل العروبة ضد ضمك 

الصورة

ترتيب ضمك والعروبة بالدوري السعودي 

ويحتل ضمك المركز الثاني عشر فى جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 21 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات، 6 تعادلات، و9 هزائم. 

في المقابل، يحتل العروبة المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة من نفس عدد المباريات، حقق خلالها 6 انتصارات، 2 تعادل، و13 هزيمة.

المواجهات السابقة بين ضمك والعروبة


والتقى الفريقان في 9 مناسبات سابقة، حيث فاز ضمك في 4 مباريات، بينما فاز العروبة في 3 مباريات، وتعادلا في مباراتين.

طارق حامد لاعب ضمك

ويغيب طارق حامد عن المشاركة مع فريقه ضمك في مباراة اليوم أمام العروبة، بسبب الإصابة.

وخاص طارق حامد مباراتين فقط مع ضمك فى الموسم الحالي 2024-2025 أمام فريقى الخليج والهلال فى الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وأصيب طارق حامد خلال مران فريقه ضمك عقب الخسارة 2ـ3 من الهلال في ثاني جولات الدوري السعودي للمحترفين، وغاب عن 19 مباراة حتى الآن في الدوري  السعودي بالإضافة إلى مباراة الكأس أمام النجمة.

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