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روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

ترام، فيتو
ترام، فيتو

تستعد العاصمة الروسية موسكو لدخول عصر النقل الذكي مع إطلاق أول ترام ذاتي القيادة في البلاد، حيث من المقرر أن يبدأ رحلاته المنتظمة مع الركاب في فصل الخريف المقبل.

 

إطلاق أول ترام ذاتي القيادة في روسيا

وأعلن مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، أن المشروع دخل مرحلته الثالثة والأخيرة، حيث سيتم تشغيل الترام بشكل كامل ذاتي القيادة على الخط رقم 10 في منطقة ستروغينو.

وكان الترام، المطوّر وفق نموذج "ليفينوك-موسكو"، قد اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من الاختبارات، فيما يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية بسلاسة. ورغم استقلالية الترام، سيتواجد موظف من دائرة النقل داخل المقصورة لمراقبة الأداء والتدخل عند الحاجة، لضمان أعلى مستويات السلامة للركاب.

وفي هذا السياق، صرّح ليكسوتوف قائلًا: "بتوجيه من عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، نستعد لإطلاق رحلات منتظمة للترام ذاتي القيادة. إنه مشروع فريد عالميًا، حيث لم تقم أي مدينة حتى الآن بتنظيم نقل منتظم للركاب عبر هذه التقنية. وقد أثبتت التكنولوجيا المستخدمة موثوقيتها وسلامتها لجميع مستخدمي الطريق خلال الاختبارات السابقة".

 

جهود موسكو المستمرة في تطوير وسائل النقل الذكية

يُعد تشغيل الترام ذاتي القيادة جزءًا من جهود موسكو المستمرة في تطوير وسائل النقل الذكية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في البنية التحتية الحضرية، مما يفتح الباب أمام مستقبل أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة في قطاع النقل العام.

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