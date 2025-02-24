الإسكندرية تستضيف مسابقة البيان العملي لطلاب المدارس الفنية لمياه الشرب بالوجه البحري

استقبلت شركة مياه الإسكندرية بمحطة مياه المنشية (2)، فعاليات مسابقة البيان العملي لطلبة المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي شملت أربع مدارس فنية تمثل محافظات الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، ومدرسة مسطرد التابعة لشركة مياه القاهرة، وذلك ضمن المسابقات العامة التي تجمع كافة مدارس الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

في إطار رؤية الدولة 2030 واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعداد وتأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي

شهدت المسابقة تنفيذ تجارب عملية متخصصة، تهدف إلى صقل مهارات الطلاب في المجالات الفنية المختلفة، ومن أبرزها السيطرة على تسريب غاز الكلور وفق معايير السلامة المهنية وفك وصيانة طلمبة طرد مركزي 6 بوصة واستكشاف الأعطال وإعادة تركيبها وصيانة محرك كهربائي 380 فولت وتغيير الرولمان بلي الخاص به، وتجربة شبكات المياه وتركيب G-BOLT لضمان كفاءة التشغيل وتنفيذ أعمال اللحام بمختلف أنواعه (كهرباء – أكسجين – أسيتيلين) وتجارب في أعمال المساحة وقياس المناسيب لضمان دقة تنفيذ المشروعات واستخدام أوناش الزرافة لتدريب الطلاب على عمليات التحميل والرفع الآمن واستخدام السيارة التلفزيونية للكشف عن الأعطال في الشبكات دون الحاجة إلى الحفر.

كما حرصت شركة مياه الإسكندرية على توفير جميع المتطلبات اللوجستية والفنية لضمان نجاح المسابقة، حيث تم تجهيز كافة مستلزمات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب المعدات الميكانيكية، والأدوات الكهربائية، وأجهزة القياس، وأدوات اللحام والأوناش، وذلك لضمان بيئة تدريبية آمنة وفعالة للطلاب المشاركين.

وفي ختام الفعاليات، أعرب المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، عن سعادته باستضافة هذه المسابقة، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعكس إلتزام الشركة بتأهيل الكوادر الفنية الشابة، وإعداد جيل جديد قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما وجه شكره لجميع المشاركين من الطلاب والمدربين، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم في حياتهم العملية.

جاء ذلك بحضور السادة كل من الدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس الشركة القبضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعميد خالد المهدي المشرف العام على المدارس والمهندس جويدة علي سليمان نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمشرف العام على المدرسة واللواء ماجد محمد علي نائب رئيس الشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمهندسة أمل حسان مدير عام التعليم الفني بالإسكندرية.

و رؤساء القطاعات والمدير العموم ومسئولي الشركات المشاركة.

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