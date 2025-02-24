نقل الكهرباء تطلق منصة رقمية جديدة لتحسين أداء محطات بنبان الشمسية

نفذت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أول منصة رقمية خاصة بمحطات بنبان الشمسية بهدف تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية، وخاصة مع التوسع الكبير في المحطات الشمسية.



أول منصة رقمية خاصة بمحطات بنبان الشمسي

وتشمل الخطة العاجلة لمحطة بنبان الشمسية لإضافة حوالي 4000 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة القومية، بالإضافة إلى بطاريات تخزين تصل إلى 3.2 جيجاوات ساعة.

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة الشبكة القومية، وتحسين قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المتجددة المتزايدة، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتوفير طاقة نظيفة وآمنة للمواطنين.

أهداف أول منصة رقمية خاصة بمحطات بنبان الشمسية

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة واستقرارها ومواكبة التطور السريع في قطاع الكهرباء وتحقيق الرقمنة.

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