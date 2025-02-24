الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس جهاز القاهرة الجديدة يبحث مشكلات سكان دار مصر

عبد الرؤوف الغيطي
عبد الرؤوف الغيطي

 

عقد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة اجتماعا مع بعض سكان دار مصر المرحلة الثانية الأندلس بالتجمع الثالث، بحضور مسئولي التجمع الثالث.
وأكد رئيس الجهاز على تحديد المشاكل التى يعانى منها السكان ( الزراعة- المياه المعالجة- النظافة … ) وشدد على حل جميع المشاكل المطروحة فى أقرب وقت ومتابعته شخصيا بما تم، كما أكد انه على مدار الفترة القادمة سوف يعقد اجتماعات لجميع قاطنى المدينة لمعرفة ما يواجه السكان من مشاكل والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن للنهوض بالمدينة، وأكد أيضا أن الفترة القادمة تتطلب من جميع القائمين على المدينة من موظفين ومديرين أو سكان دفعة للأمام لمستقبل مدينة حضارية.

 اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق والأسوار والمشايات وساحات الانتظار بمنطقة الشاطئ بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بأعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاطئ، والتي تشمل ترميم طبقة الأسفلت للطرق وإنشاء أماكن انتظار للسيارات وتغيير أعمدة الإنارة وكسوة السور باستخدام الحجر وعمل مظلات خشبية ومقاعد بالممشى الخاص بالشاطىء بالإضافة إلى رفع كفاءة عدد (٩) دورات مياه لخدمة اهالى المدينة ورواد الشاطىء بالإضافة إلى أعمال الزراعة والتجميل وتنسيق الموقع.

ووجه وزير الإسكان، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بأعلى جودة، واستغلال كافة المناطق الشاغرة وطرحها للمستثمرين للاستفادة منها في ظل الطلب الكبير الذي تحظى به مدينة دمياط الجديدة، فضلا عن رفع كفاءة الطرق في محيط المشروع.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال التشغيل ورفع كفاءة وتطوير محطة مياه الشرب المغذية لمدينة دمياط الجديدة، وتجول ومرافقوه بمكونات محطة مياه الشرب المقامة على مساحة ١٦ فدانا، والتى تعمل بطاقة ١٧٢م٣/يوم وتغذي مدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط والمنطقة الحرة.

واطلع وزير الإسكان على معدلات التنفيذ لأعمال رفع الكفاءة ومنظومة المراقبة بالمحطة، بجانب متابعة أعمال التشغيل والصيانة وقراءات مستويات المناسيب داخل الابار وضغوط المياه والتصرفات، كما تابع سير العمل بالمعمل الكميائي والتقارير الصادرة عنه بشأن جودة المياة المنتجة، موجها بضرورة استغلال القدرات الاستيعابية والتشغيلية للاستفادة القصوى من كامل قدرة المحطة لاستيعاب التوسعات الحالية والمستقبلية بمدينة دمياط الجديدة واستمرار تشغيل المحطة وفق أحدث الأنظمة.

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