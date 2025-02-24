رمضان عبد المعز: الملائكة تدعو بهذا الدعاء للصائمين في شهر رمضان (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الملائكة تنادى على الصائمين بهذا النداء، يا باغي الخير، أقبل! فيشهر رمضان العظيم، شهر الرحمة والجود، شهر الطاعات والعبادات.

رمضان عبد المعز: رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار

وتابع الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الإثنين: “ونحن على أبواب شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر التي يترقبها المسلمون في كل مكان، هو شهر الاعتكاف والدعاء، شهر إطعام الطعام، وشهر الخيرات جميعها”.

وأوضح أن رمضان هو شهر مبارك، وفي أول ليلة من لياليه، ينظر الله إلى خلقه نظرة رضا ورحمة ومغفرة، ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدًا، والله تعالى يأمر الجنة بالتزين لعباده الصائمين، وهم يوشكون على أن يستريحوا من عناء الدنيا في دار الله وكرامته.

رمضان عبد المعز: الملائكة تستغفر للمؤمنين في رمضان كل يوم وليلة

وأشار إلى أن الملائكة تستغفر للمؤمنين في رمضان كل يوم وليلة، وأن الله يعتق عباده من النار في كل ليلة من ليالي الشهر المبارك، لافتا إلى أن شهر رمضان هو شهر الكرم والخير، فإذا جاء آخر ليلة من رمضان، يغفر الله لجميع عباده.

، وقال: "هل تعلمون كيف تتغير رائحة فم الصائم بعد صلاة العصر، حين يكون قد صام طوال اليوم؟ هذه الرائحة عند الله أطيب من ريح المسك، شهر رمضان هو شهر عظيم، شهر مبارك، فيه تتضاعف الحسنات، فيه تسكب الرحمة والمغفرة، فلنغتنم هذه الفرصة."





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