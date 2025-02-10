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رمضان عبد المعز: أبواب الجنة تفتح يومي الإثنين والخميس إلا لهذين الصنفين من البشر (فيديو)

الشيخ رمضان عبد
الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن شهر شعبان هو من الأشهر المباركة التي تسبق شهر رمضان، ويعتبر وقتًا عظيمًا للتوبة والرجوع إلى الله.

وأشار الشيخ رمضان عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في هذا الشهر، حيث كان يقترب فيه العبد من ربه، ويستعد لشهر رمضان الذي هو شهر الرحمة والمغفرة.

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح سبب كثرة صيام النبي في شهر شعبان 

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على سؤال الصحابي أسامة بن زيد، الذي استفسر عن سبب كثرة صيامه في شعبان، قائلًا: "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان"، مشيرًا إلى أن هذا الشهر هو وقت ترفع فيه الأعمال إلى الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ترفع أعماله وهو صائم.

وتابع: "نحن الآن على أعتاب النصف من شعبان، ومع اقتراب شهر رمضان، علينا أن نستعد روحيًا بالتحلي بالأخلاق الطيبة والتوبة النصوح"، مشيرا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيح مسلم، حيث قال: "الجنة تفتح يوم الاثنين والخميس، ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء، ويقول الله لملائكته: انظروا هذين حتى يصطلحا"، مؤكدًا على ضرورة إصلاح ذات البين قبل دخول شهر رمضان.

الشيخ رمضان عبد المعز يحذر من الحسد والغل

وفيما يخص العلاقات بين الناس، حذر الشيخ رمضان عبد المعز، من الحسد والغل، حيث قال: "لا تحسدوا ولا تباغضوا"، مبينًا أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، بينما الحقد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين حتى لو لم يحتاجها الشخص نفسه. 

وأضاف: "النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحب للآخرين ما نحب لأنفسنا، وأن نترك الحسد والغل ونعمل معًا لنشر السلام والمحبة، مضيفا  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التناجش، وهو أن يرفع الشخص الأسعار بهدف التلاعب بالناس وإفساد السوق. 

وقال: "لا يجوز للناس أن يفسدوا السوق وأن يغلو السلع لمجرد التلاعب بالمستقبل أو لخوف لا أساس له من الصحة، من يسر على الناس، يسر الله عليه، ولذلك يجب أن نتعاون جميعًا في نشر الخير والبركة".

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