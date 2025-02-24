الإثنين 24 فبراير 2025
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رياضة

الترجي الجرجيسي التونسي يعلن رحيل أنيس بوجلبان من تدريب الفريق

أنيس بوجلبان يتولي
أنيس بوجلبان يتولي تدريب المصري، فيتو

أعلن نادي الترجي الجرجيسي التونسي رسميًا رحيل مدربه أنيس بوجلبان عن قيادة الفريق، وذلك تمهيدًا لتولي تدريب النادي المصري البورسعيدي خلفًا للمدرب علي ماهر.

بوجلبان يرحل عن الترجي الجرجيسي

ونشر النادي التونسي عبر صفحته على موقع “فيس بوك” رسالة شكر لبوجلبان، جاء فيها: “شكرًا أنيس على ما قدمته للترجي الرياضي الجرجيسي وحظ موفق في باقي المشوار.”

وكان قرار رحيل بوجلبان عن الترجي قد جاء بعد إعلان نادي المصري البورسعيدي انتهاء مشوار المدرب علي ماهر مع الفريق، عقب التعادل السلبي أمام الإسماعيلي في إحدى مباريات الدوري المصري.

أنيس بوجلبان، فيتو
أنيس بوجلبان، فيتو

موعد وصول بوجلبان إلى القاهرة

ويصل أنيس بو جلبان، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل قيادة المصري البورسعيدي رسميًا خلال الفترة المقبلة.

يصل اليوم الإثنين التونسي أنيس بوجلبان إلى القاهره لتولي القيادة الفنية لفريق النادي المصري خلفا لعلي ماهر الذي رحل عن الفريق.

ومن المنتظر أن يقوم بو جلبان بالتوقيع اليوم كمدير فني لفريق المصري البورسعيدي بعد وضع الرتوش الأخيرة لاتفاق الطرفين.

 

رحيل علي ماهر عن المصري 

 وأعلن مجلس إدارة النادي المصري رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي رسميا عن الفريق أمس الاحد بعد التعادل أمام الإسماعيلي اول أمس بالدوري الممتاز.

وكان مصدر داخل النادي المصري قد كشف كواليس رحيل علي ماهر المدير الفني عن الفريق البورسعيدي بعد التعادل أمس أمام الإسماعيلي بالدوري المصري وهل هو إقالة أم استقالة.

 

 

 

 

 

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