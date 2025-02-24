علي ماهر يسجل الضحية العاشرة بعد الجولة الـ15.. ورحيل المدربين في الدوري المصري عرض مستمر

الدوري المصري، سجل علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي الضحية العاشرة في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعد مرور الجولة الـ 15 .

وأعلن المصري البورسعيدي، رحيل مدربه علي ماهر بشكل رسمي.



ووجه النادي المصري، الشكر إلى المدير الفني علي ماهر، بعد رحلة دامت 17 شهرا، وخاض 67 مباراة.

وشهد الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حركة تغييرات المدربين مرتين في نادي غزل المحلة برحيل أحمد عيد عبد الملك وتولي شوقي غريب ثم رحيل شوقي غريب وتولي القبرصي بابا فاسيليو، ونفس الأمر لنادي مودرن سبورت بعد رحيل طلعت يوسف وتولي الفرنسي فرانك دوما ثم رحيل المدرب الفرنسي مؤخرا ليكتب مودرن التغيير الثاني وتكرر الأمر مع نادي الزمالك بعد رحيل جوزيه جوميز وتولي جروس، ثم رحيل جروس وتولي بيسيرو.

حركة تغييرات المدربين بالدوري المصري

وشملت حركة تغييرات المدربين في الدوري المصري هذا الموسم رحيل سيد ياسين مدرب إنبي بعد قرار إدارة النادي البترولي ليتولى مدير الكرة محمد إسماعيل قيادة الفريق البترولي بدلًا منه، ثم رحل أحمد عيد عبد الملك عن غزل المحلة ليتولى شوقي غريب تدريب الفريق، ثم رحل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك ليتم التعاقد مع كريستيان جروس، ورحل طلعت يوسف عن مودرن سبورت وتولى بدلًا منه الفرنسي فرانك دوماس، ثم رحيل بابا فاسيليو عن تدريب الاتحاد السكندري، ثم رحل الكابتن شوقي غريب عن تدريب غزل المحلة وتولي بابا فاسيليو، ثم رحل الفرنسي فرانك دوما عن تدريب مودرن سبورت وتولي عبد الحق بن شيخة تدريب الفريق خلفا له، ثم رحل حمد إبراهيم عن تدريب الاسماعيلي وتولي عماد سليمان، ثم رحيل السويسري جروس عن تدريب الزمالك وتولي جوزيه بيسيرو تدريب الزمالك، وأخيرا رحيل علي ماهر عن تدريب المصري البورسعيدي.

سيد ياسين يفتتح مسلسل رحيل المدربين

كانت بداية التغييرات في الثاني من ديسمبر الماضي بفريق إنبي بإعلان النادي رحيل سيد ياسين بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر وسجل هدف الفوز لصالح إنبي اللاعب مصطفى شكشك في الدقيقة 67.





وتولى محمد إسماعيل مدير الكرة القيادة الفنية للفريق ومعه هاني عبد الله مدربًا عامًا، ورضا فداوي مدربًا عامًّا وإبراهيم محمد مديرًا للكرة وتامر السيد مديرًا إداريًّا للفريق.

رحيل أحمد عيد عن غزل المحلة

وثاني التغييرات هي تقدم أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق غزل المحلة باعتذاره عن الاستمرار في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين وذلك عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما علي ملعب المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل في بيان رسميا عن قبول الاعتذار الذي قدمه أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًّا لزعيم الفلاحين وتولي شوقي غريب.





رحيل جوميز عن الزمالك وتولي جروس

ورحل المدير الفني لفريق الزمالك جوزيه جوميز في 11 من ديسمبر الماضي لتولي القيادة الفنية لفريق الفتح السعودي.



وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في 12 من ديسمبر الماضي التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار مع معاونيه.



رحيل طلعت يوسف عن مودرن سبورت

وكان طلعت يوسف رحل عن نادي مودرن سبورت ليسجل الرحيل رقم 4 بالدوري هذا الموسم، ليتولي المدرب الفرنسي فرانك دوماس مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم.



فاسيليو يرحل عن زعيم الثغر

وأعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إقالة القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتولي طلعت يوسف تدريب زعيم الثغر خلفا له بعد الخسارة أمام تيم إف سي في كأس مصر.



غزل المحلة يشكر شوقي غريب

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن شوقي غريب وجهــازه المعاون.



وأعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي عن تعيين بابا فاسيليو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للكابتن شوقي غريب.



رحيل المدرب السابع والثامن

أصبح المدير الفني لفريق مودرن سبورت، الفرنسي فرانك دوماس المدرب السابع الذي يرحل عن منصبه بالدوري المصري هذا الموسم بعد مرور 13 جولة هو المدرب السابع بالاضافة لرحيل حمد إبراهيم عن تدريب الاسماعيلي ليسجل الضحية الثامنة في مسلسل رحيل المدربين بعد رحل عن تدريب الدراويش وتولي عماد سليمان تدريب الاسماعيلي قبل الجولة الـ 14.

رحيل جروس وتولي بيسيرو

وأعلن نادي الزمالك رحيل جروس وتولي بيسيرو قبل مباراة بتروجت والأهلي في الجولتين الرابعة عشر والخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري ليسجل الرحيل التاسع للمدربين.

وعلى صعيد متصل شهدت تغييرات خريطة مدربي الأندية المصرية وصول عدد المدربين الأجانب بالدوري المصري إلى 5 مدربين حتى الآن بعد عودة بابا فاسيليو من جديد للتدريب بالدوري عبر بوابة غزل المحلة بعد رحيله عن تدريب زعيم الثغر، ورحيل الفرنسي فرانك دوما عن مودرن سبورت وتولي الجزائري عبدالحق بن شيخه تدريب الفريق، بالإضافة لرحيل جروس وتولي بيسيرو تدريب الزمالك.

المدربون الأجانب في الكرة المصرية

الأهلي: السويسري مارسيل كولر

الزمالك : البرتغالي بيسيرو

بيراميدز: الكرواتي يورتشيتش

غزل المحلة: القبرصي بابا فاسيليو

مودرن سبورت: الجزائري عبدالحق بن شيخه

تراجع عبد الحميد بسيوني

وكان عبد الحميد بسيوني، عاد إلى تدريب طلائع الجيش بعد تقديم استقالته من تدريب الفريق العسكري.

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