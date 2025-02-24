الإثنين 24 فبراير 2025
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محافظات

بحث 32 طلب وشكوى للمواطنين باليوم المفتوح في ديوان الأقصر

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

التقى اللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، المواطنين ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء ونواب المدن في اليوم المفتوح الذى عقد بديوان عام المحافظة.

لقاء اليوم المفتوح بمحافظة الأقصر 

 

وجرى اللقاء بحث ودراسة نحو 32 طلب، وتنوعت ما بين طلبات لمديرية العمل لتوفير فرص عمل، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى،  والتربية والتعليم ومركز أرمنت،  إلى جانب  التضامن الاجتماعي.


ويأتي ذلك في إطار فتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين لبحث طلباتهم وشكواهم وإيجاد أنسب الحلول لها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وللتيسير على المواطنين وتقديم خدمات لائقة لهم.

فك 2 شدة خشبية في أرمنت غرب الأقصر 
 

وفي سياق منفصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري رئيس المركز بفك 2 شدة خشبية، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة والتعامل الفورى بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وإزالتها فى المهد.


وكانت  الحالة الأولى عبارة عن سقف الدور الأول على مساحة 100م٢ بدون ترخيص بناحية أبو حليمة، والحالة الثانية عبارة عن شدة خشبية لصب سقف الدور السادس على مساحة 200 متر بدون ترخيص بناحية المراعزة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتمت الحملة بقيادة حجازي النحاس نائب رئيس المركز، ومدير المتابعة، ومسئولي التنظيم بالمركز.

 

 

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الأقصر محافظ الأقصر سكرتير عام محافظة الاقصر لقاء اليوم المفتوح اليوم المفتوح

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