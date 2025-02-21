محافظ دمياط يتابع أعمال صيانة مبنى الطوارئ وتطوير أقسام الأشعة بمستشفى كفر سعد المركزي

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أعمال صيانة مبنى الطوارئ، بمستشفى كفر سعد المركزي، التي تقوم بتنفيذها مديرية الإسكان والمرافق، وبتمويل من وزارة الصحة والسكان - مديرية الصحة بدمياط، وتحت إشراف الدكتور محمد بدران حيث تشمل الأعمال صيانة لجميع الأعطال والملاحظات بالمبنى ومعالجة كافة المشكلات به ورفع كفاءته.

معالجة كافة الأجهزة بمستشفى طوارئ كفر سعد ورفع كفاءته

وتشمل الأعمال أيضًا التي جاءت وفقًا للطلب المقدم من الدكتور محمد نصحي مدير المستشفى تطوير أقسام الأشعة "المقطعية والتليفزيونية والعادية" بالمستشفى، وجارٍ استكمال باقي الأعمال بمبنى قسم الطوارئ بالمستشفى.

محافظ دمياط يؤكد أن الأعمال تتم فى إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة المنشآت الصحية

وأكد "محافظ دمياط " أن الأعمال تتم في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة المنشآت الصحية، مما يساهم في دعم المنظومة الطبية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

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