ندوة تثقيفية عن "الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب" بحقوق كفر الشيخ

نظمت إدارة الأسر والإتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، ندوة تثقيفية توعويه بعنوان "الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب" بكلية الحقوق بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنظيم إدارة الأسر والإتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.



عقدت الندوة بحضور الدكتور ماهر ابو خوات، عميد كلية الحقوق بالجامعة، والدكتور صابر فتحي، أستاذ القانون بكلية الحقوق، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والهئية المعاونة، وبحضور عدد 200 طالب وطالبه بالمدرجات المركزية بالجامعة.



تأتي تلك الندوات التوعوية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري لرصد الظواهر المجتمعية التي طرأت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، والإهتمام بقضايا الشباب.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسعى لدعم ومواصلة الإسهام في الابتكار الذي يدفع المجتمع إلى الأمام حيث يوجد لدينا حاضنات تكنولوجية والتى تعتبر إحدى أدوات تحفيز إستراتيجية تعزيز التنمية الاقتصادية لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين والمشروعات المبتدئة خلال مراحل التطوير المبكر لشركاتهم وتساعدهم على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين بالإضافة الى الاهتمام برعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين لإستكمال مسيرة التنمية المستدامة فى مصر.

قوانين حقوق الملكية الفكرية تساهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي



وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن قوانين حقوق الملكية الفكرية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي ومستخدمي المعرفة التكنولوجية بطريقة تؤدي إلى التوازن بين الحقوق والواجبات والارتباط الوثيق بأهداف التنمية المستدامة.



ومن جانبه، فقد أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أن الدولة المصرية قد أولت في السنوات الأخيرة اهتمامها إلى ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة نظرا لما يمثله من دور محوري في خدمة التنمية الصناعية والاقتصادية، و قد جاء ذلك الإهتمام بالربط بينهما بهدف تحويل مخرجاته إلى منتجات صناعية في مختلف القطاعات الصناعية التطبيقية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 في بناء إقتصاد تنافسي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار وذلك من خلال تطوير منظومة القوانين الخاصة بالبحث العلمي لدعم الباحثين والمبتكرين، ومنها إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.



وأشار المحاضرون، الي أن الملكية الفكرية تمثل جميع الأفكار والإبداعات والاختراعات التي يتوصل إليها الإنسان، ويمكن ترجمتها في إصدار سلعة أو أي عمل إبداعي يفيد الآخرين، أيضًا الملكية الفكرية تشجع على الاستثمار وتدفع عجلة النمو الاقتصادى، كما أن الدولة المصرية مهتمة بالملكية الفكرية وتحرص على دمجها في سياستها المختلفة واستراتيجيات التنمية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن حماية الملكية الفكرية لها شق أدبي وينسب لصاحبه لأن مدة الملكية الفكرية الأدبية والفنية تمتد مدى حياة المؤلف و20 عاما بعد وفاته.

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