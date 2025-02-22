السبت 22 فبراير 2025
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محافظ كفر الشيخ يكرم مدير ثقافة بيلا لتطويره تطبيق «توت» الإلكتروني

التكريم،فيتو
التكريم،فيتو

كرّم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، الدكتور دميان مرقص، مدير قصر ثقافة بيلا، مبرمج ومطور تطبيق «توت»، وذلك تقديرًا لجهوده في تطوير التطبيق المجاني لكتب ومجلات الأطفال الصوتية الناطقة بحضور الدكتور أحمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ.

 

  • تفاصيل التطبيق

يذكر أن التبويب الجديد يأتي ضمن التحديث الدوري للتطبيق، حيث تم إضافة 15 كتابًا صوتيًا ناطقًا من إصدارات «كتاب قطر الندى»، ليصل عدد الكتب المتوفرة في التطبيق إلى أكثر من 150 كتابًا مخصصًا للأطفال.

وتشمل الكتب التي تمت إضافتها «أصدقاء زونا، أنا والقمر، ديناصور سلمى، سرب الكتب الطائرة، بيكيا بيكيا، الأسد المختلف، البطة قوية الجناح، حلوى التين الشوكي، مهلًا لحظة، صديقة الفراشات، نخلة جدي، رحلة مرمر، الذئب العجوز، فرحة ومزيكا، وسارة تصبح صياد سمك».

 

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ويوفر التطبيق مجموعة متنوعة من مطبوعات الهيئة المخصصة للأطفال، مثل كتب ومجلة «قطر الندى»، وإصدارات المركز القومي لثقافة الطفل، كما يتم تحديثه دوريًا بإضافة كتب جديدة تتنوع بين القصص التفاعلية والروايات المصورة، مع إمكانية تصفحها بسهولة عبر الأجهزة الإلكترونية المختلفة، وذلك بهدف تشجيع القراء الصغار على القراءة بما يتناسب مع مراحلهم العمرية.

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الثقافة الأطفال بيلا تكريم كفر الشيخ

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