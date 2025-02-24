رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يستقبل هاني أبو ريدة (صور)

هاني أبو ريدة، استقبل أحمد ولد يحي رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم اليوم الإثنين، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في مقر الاتحاد الموريتاني.

توسعة ملعب شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية

وجاء استقبال هاني أبو ريدة في مقر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، على هامش الحدث الرياضي المنتظر بإعلان إنطلاق أكاديمية الفيفا للمواهب في موريتانيا، وإطلاق الأشغال رسميًا في عملية توسعة ملعب شيخا بيديا.

ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما لخدمة كرة القدم في البلدين، وكرة القدم الأفريقية بشكل عام، ثم قام رئيس الاتحاد الموريتاني بإهداء هاني أبو ريدة قميص المنتخب الموريتاني.

تشكيل لجنة تجهز لعمومية الكاف بمصر الشهر المقبل

في سياق أخر، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في إجتماعه الأخير، تشكيل لجنة منظمة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة خلال الفترة من ٩ إلى ١٤ مارس المقبل وتكليفها بتأمين المتطلبات الواردة من الكاف في هذا الشأن.

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