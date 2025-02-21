بعد أزمة الشركة الإسبانية، اتحاد الكرة يحسم مصير تقنية الـVAR في لقاء الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك، أكد الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا توجد أي أزمة بخصوص مباراة القمة ووجود تقنية VAR بها.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء غد السبت على إستاد القاهرة الدولي في لقاء الجولة 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اتحاد الكرة يجتمع مع شركة الـVAR

أشار المدير التنفيذي إلى أن اجتماعا سوف يتم عقده مع الشركة الإسبانية الأم المقدمة لخدمة تقنية الـVAR في مصر بعد يوم 15 مارس المقبل، وذلك حتى يتم حل كل المشكلات العالقة بين الطرفين.

اتحاد الكرة يهدد بفسخ تعاقد شركة الVAR

هدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، بفسخ التعاقد فورًا مع الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الكرة المصرية، بعد تهديد الاتحاد بعدم التواجد في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر له يوم السبت المقبل.

وعلمت “فبتو” من مصادر داخل اتحاد الكرة، أنه على الرغم من تحرك مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة هاني أبو ريدة منذ توليه مهمة إدارة الاتحاد في ملف تقنية الفيديو، حيث قرر صرف 8 ملايين جنيه لصالح الشركة الإسبانية منذ توليه المهمة، من المديونية المتراكمة على الاتحاد منذ مجلس الإدارة السابق، إلا أن الشركة تتهرب من تنفيذ بنود المناقصة التي تم على أساسها التعاقد والبدء فورا في تطوير أجهزتها.

وأكدت المصادر أن أبو ريدة طلب أكثر من مرة الاجتماع بمسئولي الشركة من أجل التفاهم بشأن تطوير أجهزة الفار، إلا أن الشركة تتهرب من الاجتماع رغم تحديد أكثر من موعد سابق.

وترددت أنباء داخل اتحاد الكرة بأن هناك مخالفة كبيرة بتشغيل شركة مصرية من الباطن وأن الشركة الإسبانية العالمية لا تدير الفار في مصر ولا تقوم بتطويره ولا تشرف عليه، والدليل على ذلك عدم وجود تقنية التسلل حتى الآن والاكتفاء برسم خطوط يدوية، وهو ما أشعل غضب أبو ريدة ومجلسه في ظل سعيه المتواصل لتطوير الكرة المصرية وفي الأولوية منها تطوير منظومة التحكيم.

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