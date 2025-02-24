بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية و"إي فاينانس" لتيسير عمليات الدفع والتحصيل لمبادرة (بيتك في مصر)

شهد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بحضور المصرفي هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وحسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بنك مصر لبروتوكول تعاون مع كلا من وزارة الإسكان - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "إي فاينانس"، حيث قام إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر بتوقيع البروتوكول مع كلا من محمد رجائي - نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، والمهندس حسام الجولي – العضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، وذلك يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات الجهات المشاركة.



هذا ويستهدف البروتوكول تيسير عمليات الدفع والتحصيل لمبادرة (بيتك في مصر) التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مستهدفة طرح نحو 5000 وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة وسيتم تحصيل قيمتها بالدولار الأمريكي للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وسيتم التحصيل الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة؛ والذي يعد الموقع الأول من نوعه والذي تم تدشينه بالتعاون مع بنك مصر الشريك المصرفي الأوحد في هذه المبادرة، ويتم من خلال الموقع كافة إجراءات المعاينة للوحدات السكنية والتعاقد والسداد بالدولار الأمريكي، هذا ويتم إتاحة التحصيل من خلال البطاقات البنكية الدولية من خارج مصر، ومن خلال كافة مكاتب الصرافة حول العالم، والتحويلات البنكية "السويفت ".



وأشار المهندس شريف الشربيني - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى توقيع بروتوكول التعاون الثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك مصر وشركة إي فاينانس، لتقديم حلول دفع إلكترونية متطورة، مما يتيح خيارات سداد ميسرة وآمنة عبر قنوات متعددة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية تحويل المبالغ المستحقة لحجز الوحدات السكنية من مختلف دول العالم، وأضاف أن الموقع الإلكتروني للمبادرة تم تطويره بالتعاون مع شركة اكسلانت التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية وبنك مصر وشركة إي فاينانس،، ليتيح لمستخدميه رفع الأوراق المطلوبة عقب إتمامها سواء تحويل بنكي، أو تحويل عبر الصرافة، أو الحجز والسداد بالدفع بالبطاقات البنكية الدولية على الموقع، لتوفير حلول دفع متنوعة وسريعة وآمنة وذات موثوقية، بما يوفر وقت وجهد العملاء.



كما أكد المهندس شريف الشربيني علي الإقبال الكبير الذي شهدته مبادرة “بيتك في مصر” خلال الساعات الأولى منذ إطلاقها، حيث تم فتح باب الحجز على الوحدات المطروحة ضمن المبادرة يوم الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن قيمة المبالغ المحصلة خلال ٤٨ ساعة من فتح باب الحجز تصل إلى نحو 2,5 مليون دولار عبر الطرق المتاحة للسداد سواء الدفع الإلكتروني أو التحويلات البنكية.



و قد صرح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز دور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتدعيمًا لجهود الدولة المصرية في تقديم كافة التسهيلات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج، وخاصة توفير السكن المناسب في إطار مبادرة "بيتك في مصر" سواء للاستثمار أو الاستقرار بأهم المشروعات العقارية المميزة، مع إتاحة الدفع والتحصيل للمصريين المقيمين بالخارج من خلال قنوات الدفع المختلفة للتسهيل على المصريين بالخارج، بما يعزز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وينعكس ايجابا على الناتج القومي من خلال زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل مصدر مهم من مصادر العملة الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.



وأكد عكاشه على أن البروتوكول يعد استكمالًا لنجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي وتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري بما يضمن مواكبة التطور العالمي، ويساهم بصورة كبيرة في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية للعملاء.



وقد صرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية أن هذا البروتوكول يعد استكمالًا لاستثمارات المجموعة لدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل في مصر في مختلف قطاعات الدولة الاقتصادية ومشاريعها ومبادراتها القومية، فالمجموعة لها خبرات طويلة في مجال التحصيل الإلكتروني بما يتواكب مع النظم المالية والمحاسبية الحكومية من جهة وما يتواكب مع النظم البنكية من جهة أخرى معتمدة على البنية التحتية والشبكة المشفرة والمؤمنة تقنيًا طبقًا لمعايير الأمن القومي الذى يؤهلها للمساهمة في نجاح هذه المبادرة الوطنية "بيتك في مصر" الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة المصريين في الخارج.



و يحرص بنك مصر دائما على تقديم الخدمات المصرفية والمالية التي تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء بالداخل والخارج بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على الحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على المصريين بالداخل والخارج، ويحرص البنك علي تقديم الخدمات التي من شأنها تيسير عمليات الدفع والتحصيل للمصريين بالخارج في اطار مبادرة (بيتك في مصر)، ودعم جهود الدولة للتيسير علي المصريين العاملين المقيمين بالخارج وتلبية احتياجاتهم،حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

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