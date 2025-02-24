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عقارات

وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية على قطع أراضي ووحدات "مسكن" بالسادات

قرعة علنية
قرعة علنية

 قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين على الأراضي المميزة وأراضي الإسكان المتوسط ووحدات دار مصر بمدينة السادات، والسابق طرحها ضمن برنامج "مسكن"، وذلك بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، وسط حضور وإقبال كبير من المتقدمين.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة للأراضي المميزة تم طرح 1938 قطعة، تقدم لحجزها 202 مواطن من ذوي الهمم و6617 مواطنًا من باقي العملاء، وفي محور الأراضي المتوسطة، تم طرح 1270 قطعة أرض تقدم لها 761 مواطنًا من ذوي الهمم و33937 من باقي العملاء بمدينة السادات.

وأضاف "الشوربجي"، أنه تم إجراء القرعة العلنية لوحدات دار مصر حيث تم طرح 11 وحدة تقدم لحجزها 8 عملاء من ذوي الهمم وعدد 200 مواطن من باقي العملاء.

وأضاف أنه بالنسبة للقرعة العلنية لوحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر، فسيتم إجراؤها اليوم 24 /2 /2025، وكذا وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، غدا 25 /2 /2025، بمقر إستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي)، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، بعد غد 26 /2 /2025 بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

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