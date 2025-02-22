جولة تفقدية لوزير الإسكان بمشروعات سكنية وطرق ومرافق بعدد من المدن الجديدة

يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية اليوم، بمشروعات سكنية وطرق ومرافق بعدد من المدن الجديدة.

يرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورؤساء أجهزة المدن، ومسئولو المشروعات.

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، ُممثلي إحدى الشركات المتخصصة في أنظمة الترشيح باستخدام وسائط AFM (وسائط الفلترة المُنشَّطة ) في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصناعي وإدارة الحمأة، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

ناقش نائب وزير الإسكان خلال اللقاء، التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في أنظمة تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، ونتائج الدراسة من قبل اللجنة العلمية للقطاع للابتكارات الجديدة والتكنولوجيات الحديثة لإدخالها في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وما تتطلع إليه الدولة المصرية من خلال الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في مصر حتى عام 2050.

واستعرض مسئولو الشركة سابقة الأعمال الخاصة بالشركة وما يتم استخدامه من تقنيات وأساليب حديثة بمحطات تحلية مياه البحر وأنظمة معالجة الصرف الصحي والصناعي، وكذا الاهتمام بالتعاون المستقبلي بمشروعات قطاع المرافق من خلال الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واختتم نائب وزير الإسكان، اللقاء بالتأكيد على حرص وزارة الإسكان على تقديم الدعم المستمر للقطاع الخاص وتذليل العقبات لتشجيع المنتج المحلى وتوطين الصناعات المستخدمة بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون" ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، بهدف الوقوف على مستجدات التنفيذ وتذليل أي عقبات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "cscec" الصينية.

واطَّلع وزير الإسكان خلال الاجتماع على معدلات التنفيذ وجميع أعمال الواجهات للأبراج، ومكونات مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.

كما تابع وزير الإسكان، نسب الحفر والأعمال الجاري تنفيذها والتصميمات لبحيرة العلمين "كريستال لاجون"، والتي تتوسط أبراج الداون تاون، الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وتضم البحيرة 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم، موضحًا أن تنفيذ هذا المشروع سيرفع من قيمة الأراضي المحيطة، وسيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

ووجه وزير الإسكان بمضاعفة معدلات الأداء للانتهاء في المدة المحددة ومضاعفة حجم العمالة التي يتم الاحتياج لها، ووضع خطة زمنية محددة لوصول كافة التوريدات التي يحتاجها المشروع لتتم المتابعة الدورية لكافة الأعمال والعمالة بالتخصصات التي يحتاجها المشروع.

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